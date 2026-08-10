6 jogos aguardados já em pré-venda em agosto de 2026

Guia reúne GTA 6, Wolverine e mais títulos em pré-venda com valores a partir de R$ 245

Silent Hill Townfall chega ao mercado em 24 de setembro — Foto: Reprodução / Epic Games

Lista reúne de blockbusters como GTA 6 e Marvel’s Wolverine até aventuras de terror e RPG; valores em lojas brasileiras partem de R$ 245.

O segundo semestre de 2026 promete ser um dos períodos mais movimentados dos últimos anos para o mercado de videogames. Diversos títulos de grande porte anunciados para os consoles de última geração e PC já tiveram suas pré-vendas abertas no Brasil durante o mês de agosto, garantindo acesso imediato no dia do lançamento.

De acordo com o levantamento feito pelo jornalista João Victor Ferreira para o TECHTUDO, as opções variam do custo-benefício de Control Resonant (R$ 245) à alta expectativa em torno de GTA 6 (R$ 404).

“O melhor jogo em pré-venda depende do gênero procurado, indo de aventuras focadas em narrativa solo até vastos mundos abertos e simuladores de combate aéreo”, destacou João Victor Ferreira no guia do TECHTUDO.

Destaques da seleção, plataformas e datas de lançamento

Conforme detalhado pela curadoria do TECHTUDO, os títulos cobrem diferentes estilos de gameplay e perfis de jogadores:

Ação e Mistério: Control Resonant (R$ 245) traz Dylan Faden enfrentando anomalias em Manhattan com a nova arma Aberrant , enquanto Marvel’s Wolverine (R$ 339) promete uma narrativa madura para o PS5.

Terror e Fantasia: Silent Hill: Townfall (R$ 264) aposta no terror psicológico em primeira pessoa, e The Blood of Dawnwalker (R$ 340) oferece um RPG com mecânicas de transformação entre humano e vampiro.

Combate e Mundo Aberto: Ace Combat 8: Wings of Theve (R$ 359) traz simulador arcade aéreo, enquanto GTA 6 (R$ 404) lidera os pedidos ao ambientar a história da dupla Jason e Lucia no estado de Leonida.

Recomendações ao Consumidor: O guia ressalta a importância de conferir a compatibilidade do console (mídias físicas de Xbox Series X não funcionam no Xbox Series S), o idioma do título (dublagem/legendas em português) e o conteúdo de edições em Steelbook.

Qual é o jogo mais barato em pré-venda na lista do TechTudo em agosto de 2026?

O título de menor preço é Control Resonant, para Xbox Series X, encontrado a partir de R$ 245 em lojas brasileiras.

Quando GTA 6 será oficialmente lançado para PS5 e Xbox Series X/S?

Segundo as informações confirmadas na pré-venda, GTA 6 tem lançamento agendado para o dia 19 de novembro de 2026.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet