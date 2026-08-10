10/08/2026
ContilNet Notícias Logo
10/08/2026
ContilPop
Latino é atração nacional confirmada no 28º Festival de Praia de Boca do Acre
Britney Spears acusa faxineiro de vazar sua rotina a paparazzi
O que se sabe sobre o julgamento do assassinato de Tupac
Quem é MC Orelha, preso em aeroporto por promover facção criminosa
Tulla Luana anuncia fim de casamento de 21 anos após traição
Médica alerta sobre perigos da soroterapia usada por Virginia
Patrícia Abravanel manda recado para Xuxa após polêmicas
Morre o ator Ben Jones, o Cooter da clássica série “Os Gatões”, aos 84 anos
Carol Nakamura comenta affair com Hungria: “Solteira não é traída”
Piercing na “ppk”: influencer é ameaçada após abrir barbearia nudista

6 jogos aguardados já em pré-venda em agosto de 2026

Guia reúne GTA 6, Wolverine e mais títulos em pré-venda com valores a partir de R$ 245

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
6 jogos aguardados já em pré-venda em agosto de 2026
Silent Hill Townfall chega ao mercado em 24 de setembro — Foto: Reprodução / Epic Games

Lista reúne de blockbusters como GTA 6 e Marvel’s Wolverine até aventuras de terror e RPG; valores em lojas brasileiras partem de R$ 245.

O segundo semestre de 2026 promete ser um dos períodos mais movimentados dos últimos anos para o mercado de videogames. Diversos títulos de grande porte anunciados para os consoles de última geração e PC já tiveram suas pré-vendas abertas no Brasil durante o mês de agosto, garantindo acesso imediato no dia do lançamento.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com o levantamento feito pelo jornalista João Victor Ferreira para o TECHTUDO, as opções variam do custo-benefício de Control Resonant (R$ 245) à alta expectativa em torno de GTA 6 (R$ 404).

“O melhor jogo em pré-venda depende do gênero procurado, indo de aventuras focadas em narrativa solo até vastos mundos abertos e simuladores de combate aéreo”, destacou João Victor Ferreira no guia do TECHTUDO.

Destaques da seleção, plataformas e datas de lançamento

Conforme detalhado pela curadoria do TECHTUDO, os títulos cobrem diferentes estilos de gameplay e perfis de jogadores:

  • Ação e Mistério: Control Resonant (R$ 245) traz Dylan Faden enfrentando anomalias em Manhattan com a nova arma Aberrant, enquanto Marvel’s Wolverine (R$ 339) promete uma narrativa madura para o PS5.

  • Terror e Fantasia: Silent Hill: Townfall (R$ 264) aposta no terror psicológico em primeira pessoa, e The Blood of Dawnwalker (R$ 340) oferece um RPG com mecânicas de transformação entre humano e vampiro.

  • Combate e Mundo Aberto: Ace Combat 8: Wings of Theve (R$ 359) traz simulador arcade aéreo, enquanto GTA 6 (R$ 404) lidera os pedidos ao ambientar a história da dupla Jason e Lucia no estado de Leonida.

  • Recomendações ao Consumidor: O guia ressalta a importância de conferir a compatibilidade do console (mídias físicas de Xbox Series X não funcionam no Xbox Series S), o idioma do título (dublagem/legendas em português) e o conteúdo de edições em Steelbook.

Qual é o jogo mais barato em pré-venda na lista do TechTudo em agosto de 2026?

O título de menor preço é Control Resonant, para Xbox Series X, encontrado a partir de R$ 245 em lojas brasileiras.

Quando GTA 6 será oficialmente lançado para PS5 e Xbox Series X/S?

Segundo as informações confirmadas na pré-venda, GTA 6 tem lançamento agendado para o dia 19 de novembro de 2026.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.