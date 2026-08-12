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8 melhores boxes de jogos para maratonar no PS4 e Xbox

Coletâneas de franquias consagradas trazem valores em conta e edições completas.

Por Redação ContilNet
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8 melhores boxes de jogos para maratonar no PS4 e Xbox
Uncharted, Dark Souls e mais: descubra meçhores boxes para comprar em mídia física — Foto: Reprodução/PS Store

Coletâneas de sagas como Uncharted, Dark Souls e Batman Arkham oferecem gráficos remasterizados, DLCs inclusas e valores menores do que compras avulsas.

Adquirir pacotes completos em mídia física é uma das estratégias mais econômicas para jogadores que desejam maratonar franquias do início ao fim sem a necessidade de buscar cada título separadamente. As coletâneas costumam trazer edições remasterizadas com melhorias visuais e pacotes de expansão inclusos no mesmo disco.

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De acordo com o levantamento apurado pelo jornalista Róbson Martins para o portal TECHTUDO, as opções em lojas do varejo variam entre R$ 106 e R$ 464 em valores checados durante a apuração.

“Para quem busca ação cinematográfica com boa dublagem em português, Uncharted é a escolha mais indicada, enquanto apreciadores de RPGs desafiadores encontram no box de Dark Souls a experiência mais completa”, destacou o repórter Róbson Martins em apuração veiculada no TECHTUDO.

Os 8 pacotes selecionados e o que avaliar antes de comprar

Conforme detalhado na análise de Róbson Martins no TECHTUDO, os consumidores devem reparar em aspectos como presença de dublagem, compatibilidade e modos online:

  • Uncharted: The Nathan Drake Collection (PS4): Reúne a trilogia inicial remasterizada a 60 fps com dublagem em português, sem os modos multiplayer originais.

  • Assassin’s Creed: The Ezio Collection (PS4): Acompanha os três títulos focados na vida de Ezio Auditore com todas as expansões de história.

  • Mass Effect: Legendary Edition (Xbox One): Traz a saga do Comandante Shepard reformulada em 4K Ultra HD com suporte à transferência de arquivos salvos.

  • BioShock: The Collection (PS4): Inclui as três aventuras nas cidades de Rapture e Columbia com visual dieselpunk e preço acessível.

  • Batman: Arkham Collection (PS4): Trilogia aclamada da Rocksteady com combate fluido e inclusão de conteúdos extras do Homem-Morcego.

  • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4): Três clássicos de plataforma refeitos visualmente do zero com mantimento da jogabilidade original.

  • Dark Souls Trilogy (PS4): Pacote definitivo com os três jogos da FromSoftware, todas as expansões e trilhas sonoras digitais.

  • Kingdom Hearts All-In-One Package (PS4): Compilado gigante que abrange dez experiências do universo que une Disney e Square Enix.

Vale a pena comprar pacotes de jogos em mídia física?

Sim. A compra de coletâneas em mídia física costuma garantir valores por jogo consideravelmente menores do que as versões vendidas individualmente, além de incluir edições remasterizadas e expansões no mesmo disco.

O que verificar antes de escolher uma coletânea de games?

É importante conferir se os jogos possuem dublagem ou legendas em português, se os modos multiplayer permanecem ativos e se os conteúdos extras vêm inclusos no disco ou via código digital.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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