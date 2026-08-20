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LDU elimina Mirassol e pega o Palmeiras nas quartas da Libertadores

Logo no começo da partida, a LDU ameaçou com chute de fora da área

Por Redação ContilNet
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LDU elimina Mirassol e pega o Palmeiras nas quartas da Libertadores

Jogando na altitude de Quito, no Equador, o Mirassol foi derrotado pela LDU nos pênaltis e encerrou sua participação na Libertadores.

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A decisão seguiu para as penalidades após 1 a 1 no jogo de ida e novo empate no tempo normal por 0 a 0. O adversário na próxima fase será o Palmeiras, que também avançou após vitória em cima do Cerro Porteño.

Logo no começo da partida, a LDU ameaçou com chute de fora da área, obrigando o goleiro Walter a espalmar para escanteio. O Mirassol tentou responder logo na sequência com Victor Luís, que também tentou de longa distância.

Em um primeiro tempo equilibrado, o clube paulista só voltou a ameaçar em chute de Shaylon, após saída errada do goleiro Gonzalo Valle, enquanto a melhor chance equatoriana veio de um chute cruzado de Carabali.

Nos acréscimos, Fernandinho arriscou de chute de fora da área e quase abriu o placar. E a etapa final começou da mesma forma, com Fernandinho levando perigo com dois chutes seguidos.

Tentando superar o sistema defensivo do Leão, o treinador Gustavo Álvarez da LDU promoveu a entrada do atacante Deyverson. Em sua primeira jogada, o brasileiro se enroscou com Daniel Borges em uma jogada sem bola.

Na reta final, o Mirassol continuou empilhando chances e desperdiçou diversas oportunidades, para desespero do técnico Rafael Guanaes. Somente nos acréscimos a LDU reagiu e tentou ensaiar uma pressão, mas o empate levou a decisão para as penalidades.

Disputa de pênaltis

O lateral esquerdo Victor Luís desperdiçou a primeira cobrança do Mirassol, defendida pelo goleiro Gonzalo Valle. Do outro lado, a LDU converteu todas as cinco cobranças e garantiu a vaga nas quartas de final da Libertadores.

Próximo jogo

O Mirassol volta a campo no domingo (23), quando encara o Santos, na Vila Belmiro, em confronto direto contra o rebaixamento pelo Campeonato Brasileiro.

 

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por kilbermoreira.

Conteúdo Original / Fonte: kilbermoreira
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