Saiba qual mira Gabriel “FalleN” usa no CS2 e confira o guia para importação

Confira o código oficial da crosshair do AWPer da FURIA e o passo a passo para aplicar

Quer ter a mira do FalleN? Confira as configurações do AWPer brasileiro — Foto: Divulgação/Leo Sang (ESL)

Ajuste do AWPer da FURIA aposta em clareza visual e estabilidade; veja o código direto e o passo a passo.

As configurações de mira do sniper Gabriel “FalleN” Toledo servem como principal referência para os jogadores que buscam otimizar o desempenho no Counter-Strike 2 (CS2). O especialista da FURIA utiliza uma crosshair compacta no estilo Clássica Estática, na cor amarela, desenhada para garantir máxima precisão sem poluição visual no centro da tela.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Róbson Martins para o portal TECHTUDO, a configuração do “Professor” não se expande durante saltos, caminhadas ou disparos, facilitando o controle de recoil e os confrontos à distância.

“O código oficial para importar a mira do FalleN diretamente no jogo é CSGO-ssxCh-Y9LFi-B9amu-NWkZo-ObaAB, eliminando a necessidade de alterar os parâmetros manualmente”, destacou a reportagem de Róbson Martins no TECHTUDO.

Passo a passo de aplicação e dicas de treino

Conforme detalhado pela cobertura de Róbson Martins no TECHTUDO, a aplicação da mira no CS2 leva apenas alguns segundos:

Acesse o Menu de Configurações dentro do CS2; Navegue até a aba Jogo e selecione a subseção Mira; Clique na opção Compartilhar ou importar; Cole o código CSGO-ssxCh-Y9LFi-B9amu-NWkZo-ObaAB na caixa de texto; Confirme em Importar para carregar o modelo imediatamente.

A recomendação para testar o ajuste do AWPer é utilizar mapas da Oficina da comunidade, como o Aim Training, experimentando a mira em treinos de flicks, tapping e spray control antes das partidas ranqueadas.

Qual é o código da mira do FalleN no CS2?

O código oficial para copiar a mira do FalleN no CS2 é CSGO-ssxCh-Y9LFi-B9amu-NWkZo-ObaAB .

Quais são as principais vantagens da mira do FalleN?

Por ser compacta, estática e de cor amarela viva sem ponto central, a mira oferece visibilidade clara sobre os inimigos a longa distância e est

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet