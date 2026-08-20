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Saiba qual mira Gabriel “FalleN” usa no CS2 e confira o guia para importação

Confira o código oficial da crosshair do AWPer da FURIA e o passo a passo para aplicar

Por Redação ContilNet
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Saiba qual mira Gabriel “FalleN” usa no CS2 e confira o guia para importação
Quer ter a mira do FalleN? Confira as configurações do AWPer brasileiro — Foto: Divulgação/Leo Sang (ESL)

Ajuste do AWPer da FURIA aposta em clareza visual e estabilidade; veja o código direto e o passo a passo.

As configurações de mira do sniper Gabriel “FalleN” Toledo servem como principal referência para os jogadores que buscam otimizar o desempenho no Counter-Strike 2 (CS2). O especialista da FURIA utiliza uma crosshair compacta no estilo Clássica Estática, na cor amarela, desenhada para garantir máxima precisão sem poluição visual no centro da tela.

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Róbson Martins para o portal TECHTUDO, a configuração do “Professor” não se expande durante saltos, caminhadas ou disparos, facilitando o controle de recoil e os confrontos à distância.

“O código oficial para importar a mira do FalleN diretamente no jogo é CSGO-ssxCh-Y9LFi-B9amu-NWkZo-ObaAB, eliminando a necessidade de alterar os parâmetros manualmente”, destacou a reportagem de Róbson Martins no TECHTUDO.

Passo a passo de aplicação e dicas de treino

Conforme detalhado pela cobertura de Róbson Martins no TECHTUDO, a aplicação da mira no CS2 leva apenas alguns segundos:

  1. Acesse o Menu de Configurações dentro do CS2;

  2. Navegue até a aba Jogo e selecione a subseção Mira;

  3. Clique na opção Compartilhar ou importar;

  4. Cole o código CSGO-ssxCh-Y9LFi-B9amu-NWkZo-ObaAB na caixa de texto;

  5. Confirme em Importar para carregar o modelo imediatamente.

A recomendação para testar o ajuste do AWPer é utilizar mapas da Oficina da comunidade, como o Aim Training, experimentando a mira em treinos de flicks, tapping e spray control antes das partidas ranqueadas.

Qual é o código da mira do FalleN no CS2?

O código oficial para copiar a mira do FalleN no CS2 é CSGO-ssxCh-Y9LFi-B9amu-NWkZo-ObaAB.

Quais são as principais vantagens da mira do FalleN?

Por ser compacta, estática e de cor amarela viva sem ponto central, a mira oferece visibilidade clara sobre os inimigos a longa distância e est

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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