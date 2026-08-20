Foram exibidas mecânicas de combate corpo a corpo com taser, câmeras lentas em finalizações, gerenciamento de combustível de veículos e abordagens variáveis para roubo de carros

Material vazado de GTA 6 tem cenas de direção e luta corpo a corpo — Foto: Reprodução/Rockstar Games

Material publicado pelo grupo leaker Cyberleek exibe mecânicas de combate, roubo de veículos e cutscene com o personagem Cal Hampton.

A internet foi surpreendida nesta quarta-feira (19/8) com a circulação de um novo clipe de vazamento do jogo Grand Theft Auto VI (GTA 6). O vídeo, com cerca de dois minutos de duração, foi publicado no Reddit e no X (antigo Twitter) pelo grupo Cyberleek, que exige um posicionamento oficial da Rockstar Games referente à ausência de discos físicos na edição comercializada em pré-venda.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Róbson Martins para o portal TECHTUDO, o arquivo exibe trechos de gameplay do protagonista Jason próximos do estágio final de desenvolvimento.

“O material vazado traz o protagonista Jason em confronto com seguranças, utilização de armas de choque (taser), perseguição de caminhões e opções dinâmicas de roubo como ‘clonar chave’ e ‘quebrar janela'”, destacou a reportagem de Róbson Martins no TECHTUDO.

Diálogo irônico em lancha e detalhes sobre a data de gravação

Conforme detalhado pela cobertura de Róbson Martins no TECHTUDO, o encerramento da gravação inclui uma interação pensada como provocação direta aos desenvolvedores:

Cutscene Inédita: Jason aparece em uma lancha consumindo cerveja ao lado do coadjuvante Cal Hampton. Na cena, ao ouvir o alerta de Jason sobre os “engravatados”, Cal ironiza dizendo que usa VPN.

Aparato Técnico: O trecho reitera a presença de barra de vida e vigor, sistema de seis estrelas de procurado e desgaste de motor e combustível dos carros.

Indicadores em Tela: O combate traz câmeras lentas para finalizações e sinalizadores visuais apontando a direção dos disparos recebidos por Jason.

Data Recente: Segundo análise do portal Insider Gaming, a presença da música “Sports Cat”, da cantora Tate McRae (lançada em janeiro de 2025), indica que a gravação é recente.

Por que o grupo Cyberleek está vazando vídeos de GTA 6?

O grupo leaker afirma realizar os vazamentos em protesto contra a decisão da Rockstar Games de não incluir o disco de mídia física na caixa comercializada em pré-venda, entregando apenas um código de download.

Quais novas mecânicas de jogo foram vistas no vazamento de GTA 6?

Foram exibidas mecânicas de combate corpo a corpo com taser, câmeras lentas em finalizações, gerenciamento de combustível de veículos e abordagens variáveis para roubo de carros, como clonagem de chave.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet