Comparativo de preços no PS5 mostra valores entre R$ 404 e R$ 436

Veja onde comprar GTA 6 pelo melhor preço — Foto: Divulgação/Rockstar

Título da Rockstar Games chega em 19 de novembro de 2026 para PS5 e Xbox Series X/S; pré-carregamento liberado no dia 12.

A pré-venda de Grand Theft Auto VI (GTA 6) gerou uma competição acirrada entre as principais plataformas de e-commerce do Brasil. Com lançamento confirmado para 19 de novembro de 2026 no PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S, o novo capítulo da franquia da Rockstar Games já pode ser adquirido com preços que variam entre R$ 404 e R$ 436 para o console da Sony.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Eduardo Gomes para o portal TECHTUDO, as embalagens enviadas na pré-venda não virão com disco físico, mas sim com um código para download digital (code in a box).

“A compra antecipada garante acesso ao pré-carregamento digital do jogo a partir do dia 12 de novembro de 2026, além de brindes como um mês de GTA+ e o pacote vintage Vice City com cosméticos exclusivos”, destacou a reportagem de Eduardo Gomes no TECHTUDO.

Projeção de vendas, vazamentos e comparação de lojas

Conforme detalhado pela cobertura de Eduardo Gomes no TECHTUDO, a expectativa do mercado sobre o desempenho do jogo quebra todos os recordes históricos:

Impacto Bilionário: Segundo a consultoria NewZoo, a pré-venda movimentou US$ 260 milhões apenas na primeira semana, podendo superar 51 milhões de cópias vendidas nos primeiros sete dias.

Shopee (Menor Preço): A versão Standard sai por R$ 404,91 no Pix ao combinar desconto de pagamento à vista e cupom de R$ 22, com direito a acúmulo de 449 moedas no aplicativo.

Amazon e Mercado Livre: Ambos oferecem o título por R$ 418,40 . Na Amazon, assinantes Prime contam com o cupom PRIMEGTA; no Mercado Livre, o frete é grátis com parcelamento em até 8x sem juros.

Magazine Luiza: Oferece o game por R$ 436,40 no Pix (3% OFF) ou R$ 449,90 parcelado em até 6x sem juros.

Vazamentos Recentes: O grupo hacker Cyberleek divulgou supostas imagens de gameplay e o mapa de Leônida como protesto contra a comercialização antecipada de mídias digitais.

Quando será lançado o GTA 6 e onde fazer o pré-carregamento?

GTA 6 será lançado oficialmente em 19 de novembro de 2026 para PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. O pré-carregamento digital para quem comprou na pré-venda estará liberado a partir do dia 12 de novembro de 2026.

Qual plataforma está vendendo a pré-venda de GTA 6 pelo menor preço?

A Shopee apresentou o menor valor apurado, vendendo o código de download para PS5 por R$ 404,91 no Pix com aplicação de cupom promocional.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet