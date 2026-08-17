TechTudo seleciona os 6 melhores jogos de faroeste que continuam em alta em 2026

Lista do TechTudo reúne de Red Dead Redemption 2 a Weird West, com valores a partir de R$ 113

O clássico jogo de Velho Oeste Red Dead Redemption da Rockstar games chega finalmente ao PC após muita espera — Foto: Reprodução/Steam

Lista reúne desde clássicos de mundo aberto até títulos de estratégia e ação com criaturas sobrenaturais; preços variam de R$ 113 a R$ 318.

Os jogos ambientados no Velho Oeste mantêm seu espaço de destaque entre os fãs de ação, aventura e RPG em 2026. Para guiar os jogadores que buscam explorar o gênero, o portal TechTudo preparou uma seleção com seis títulos marcantes que oferecem desde o realismo histórico até abordagens de terror e estratégia.

De acordo com a apuração realizada pelo jornalista Matheus Azevedo para o portal TECHTUDO, as opções atendem a perfis e orçamentos variados.

“Os valores consultados em agosto de 2026 variam entre R$ 113, no caso de Desperados 3, e R$ 318 para a edição deluxe de Weird West, considerando critérios como narrativa, exploração e avaliação da crítica”, destacou o repórter Matheus Azevedo em apuração veiculada no TECHTUDO.

Estratégia, mundo aberto e combates contra o sobrenatural

Conforme detalhado pela análise do TechTudo, cada título da lista atende a um estilo de jogo específico:

Desperados 3 (PS4): Focado em tática e furtividade, exige planejamento e uso combinado de habilidades de cada personagem em tempo real.

Red Dead Redemption (PS4): A saga clássica de John Marston que inclui a expansão Undead Nightmare , trazendo aventura e ação clássica do faroeste.

Red Dead Redemption 2 (PS4): Considerado uma obra-prima de mundo aberto, traz a história envolvente de Arthur Morgan com nível absurdo de detalhes e imersão.

Evil West (PS5): Aposta em tiroteios frenéticos e combate corporal contra hordas de vampiros em uma ambientação steampunk.

Hunt: Showdown (PS4): Combina competição multiplayer, sobrevivência e terror em partidas tensas de caça a recompensas.

Weird West (PS5): Mistura RPG, perspectiva isométrica, magia e escolhas com consequências diretas na trama de cinco protagonistas.

Qual é o jogo de faroeste mais recomendado da lista do TechTudo em 2026? Red Dead Redemption 2 se destaca como a opção mais completa e imersiva devido ao seu mundo aberto detalhado, à profundidade da história de Arthur Morgan e às variadas atividades paralelas.

Qual é o jogo mais barato da seleção de faroeste do TechTudo? O título mais acessível da lista é Desperados 3, encontrado a partir de R$ 113 nas pesquisas de mercado de agosto de 2026.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet