Trailer de GTA 6 na Netflix pode ter 3 episódios, apontam vazamentos — Foto: Divulgação/Rockstar. Editado por Róbson Martins

Captura de tela atribuída à versão portuguesa da plataforma aponta duração total de mais de uma hora de material inédito produzido pela Rockstar Games.

A comunidade gamer de Grand Theft Auto VI (GTA 6) foi surpreendida por um novo boato sobre o especial da franquia no serviço de streaming da Netflix. Um vazamento atribuído à interface do catálogo de Portugal sugere que a produção Grand Theft Auto VI: Um Olhar Estendido pode estrear dividida em uma minissérie de três episódios.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Róbson Martins para o portal TECHTUDO, as especificações foram repercutidas pelo site Insider Gaming.

“A captura de tela publicada no Reddit exibe uma trilogia de vídeos somando 1h06 de duração. Strauss Zelnick, CEO da Take-Two, confirmou que a apresentação na Netflix é apenas a ‘entrada’ de uma série de novidades”, destacou o repórter Róbson Martins em apuração veiculada no TECHTUDO.

Duração dos episódios, cautela com IA e horários de lançamento

Conforme detalhado pela cobertura de Róbson Martins no TECHTUDO, o público deve tratar as imagens com cautela:

Detalhamento do Vazamento: A imagem sinaliza três capítulos com durações específicas: Episódio 1 (23min37s), Episódio 2 (24min41s) e Episódio 3 (18min29s).

Possível Falso Alarme: A listagem oficial na Netflix não confirma os números, e especialistas alertam que a imagem pode ser resultado de erro técnico do sistema ou edição por Inteligência Artificial (IA).

Conteúdo Esperado: Caso se confirme a divisão, cada bloco deverá aprofundar um pilar do título, abordando jogabilidade, enredo principal e a ambientação na região de Leonida.

Lançamento Oficial: O especial estará disponível para assinantes da Netflix em 27 de agosto, às 16h (de Brasília). No YouTube da Rockstar, a exibição aberta ao público geral ocorrerá seis horas depois, às 22h.

Quando o especial Um Olhar Estendido de GTA 6 estará disponível na Netflix?

A atração estreia no catálogo da Netflix em 27 de agosto de 2026, às 16h (horário de Brasília), para todos os assinantes do serviço.

Onde assistir ao novo trailer de GTA 6 gratuitamente caso não tenha Netflix?

O conteúdo completo ficará disponível gratuitamente no canal do YouTube da Rockstar Games e no site oficial do jogo seis horas após a estreia na Netflix, às 22h do dia 27 de agosto.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet