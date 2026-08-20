Adolescente de 15 anos morre após ir a UPA para tratar dor de dente

Maria Luiza Abreu Estevam sofreu paradas cardíacas na UTI do Hospital da Criança de Brasília após agravamento de infecção.
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), apura as circunstâncias do falecimento de Maria Luiza Abreu Estevam, de 15 anos. A estudante buscou auxílio médico na rede pública de saúde por três oportunidades para tentar aliviar dores intensas em um dente, vindo a óbito na última quinta-feira (13/8).
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Thalita Vasconcelos para o portal METRÓPOLES, a jovem apresentou um quadro de infecção generalizada que teria evoluído a partir de uma endocardite bacteriana de origem odontológica.
“Podia ter sido evitada a morte dela. Podiam ter encaminhado ela logo para o hospital na segunda vez que ela foi à UPA. Eu não acredito que a minha filha se foi por causa de uma dor de dente”, desabafou André Estevam Abreu, pai da estudante, em entrevista ao METRÓPOLES.
Histórico de atendimentos, laudo do SVO e manifestação do IgesDF
Conforme detalhado pela cobertura de Thalita Vasconcelos no METRÓPOLES, a cronologia do caso revela sucessivas tentativas de tratamento e a transferência emergencial:
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Início dos Sintomas: O tratamento começou em 20 de julho com obturação de cárie; dias depois, dores intensas e inchaço surgiram em outro dente, motivando idas à UBS II e à UPA de Sobradinho II.
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Agravamento Abrupto: Em 12 de agosto, Maria Luiza retornou à UPA com vômitos, dores pelo corpo, formigamento facial e desmaios, sendo alocada na Sala Vermelha.
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Transferência para UTI: Encaminhada ao Hospital da Criança de Brasília (HCB), a jovem sofreu cinco paradas cardíacas e faleceu na UTI.
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Laudo a Esclarecer: O IML registrou “óbito a esclarecer” após a constatação de hemotórax e infecção, interrompendo a certidão para investigação policial. O IgesDF afirmou em nota ter adotado todos os protocolos médicos cabíveis.
O que causou a morte da adolescente Maria Luiza em Sobradinho II?
O relatório preliminar do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) apontou infecção generalizada decorrente de endocardite bacteriana de origem odontológica, associada a um quadro de hemotórax.
Qual é o posicionamento do IgesDF sobre os atendimentos prestados na UPA?
O IgesDF lamentou a morte, afirmou que a paciente recebeu assistência odontológica, exames e suporte na Sala Vermelha, e informou estar à disposição das autoridades.