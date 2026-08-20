Adolescente de 15 anos morre após ir a UPA para tratar dor de dente

Polícia investiga óbito de Maria Luiza por infecção bacteriana após buscas por socorro em Sobradinho II.

Imagem cedida ao Metrópoles

Maria Luiza Abreu Estevam sofreu paradas cardíacas na UTI do Hospital da Criança de Brasília após agravamento de infecção.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), apura as circunstâncias do falecimento de Maria Luiza Abreu Estevam, de 15 anos. A estudante buscou auxílio médico na rede pública de saúde por três oportunidades para tentar aliviar dores intensas em um dente, vindo a óbito na última quinta-feira (13/8).

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Thalita Vasconcelos para o portal METRÓPOLES, a jovem apresentou um quadro de infecção generalizada que teria evoluído a partir de uma endocardite bacteriana de origem odontológica.

“Podia ter sido evitada a morte dela. Podiam ter encaminhado ela logo para o hospital na segunda vez que ela foi à UPA. Eu não acredito que a minha filha se foi por causa de uma dor de dente”, desabafou André Estevam Abreu, pai da estudante, em entrevista ao METRÓPOLES.

Histórico de atendimentos, laudo do SVO e manifestação do IgesDF

Conforme detalhado pela cobertura de Thalita Vasconcelos no METRÓPOLES, a cronologia do caso revela sucessivas tentativas de tratamento e a transferência emergencial:

Início dos Sintomas: O tratamento começou em 20 de julho com obturação de cárie; dias depois, dores intensas e inchaço surgiram em outro dente, motivando idas à UBS II e à UPA de Sobradinho II.

Agravamento Abrupto: Em 12 de agosto, Maria Luiza retornou à UPA com vômitos, dores pelo corpo, formigamento facial e desmaios, sendo alocada na Sala Vermelha.

Transferência para UTI: Encaminhada ao Hospital da Criança de Brasília (HCB), a jovem sofreu cinco paradas cardíacas e faleceu na UTI.

Laudo a Esclarecer: O IML registrou “óbito a esclarecer” após a constatação de hemotórax e infecção, interrompendo a certidão para investigação policial. O IgesDF afirmou em nota ter adotado todos os protocolos médicos cabíveis.

O que causou a morte da adolescente Maria Luiza em Sobradinho II?

O relatório preliminar do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) apontou infecção generalizada decorrente de endocardite bacteriana de origem odontológica, associada a um quadro de hemotórax.

Qual é o posicionamento do IgesDF sobre os atendimentos prestados na UPA?

O IgesDF lamentou a morte, afirmou que a paciente recebeu assistência odontológica, exames e suporte na Sala Vermelha, e informou estar à disposição das autoridades.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet