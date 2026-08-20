Homem que dava golpes em idosos durante manutenção de portões é preso

Operação da 15ª DP prendeu suspeito e busca irmão foragido por prejuízos de R$ 30 mil

Divulgação/PCDF

Investigação da 15ª DP revela que dupla provocou prejuízo superior a R$ 30 mil em 2026; irmão do preso está foragido.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio de ação da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), cumpriu mandado de prisão preventiva nas primeiras horas desta quinta-feira (20/8) contra Érick Diego Costa Souza Matos, de 20 anos. O suspeito é investigado por integrar um esquema criminoso especializado em extorquir e aplicar golpes em idosos sob o pretexto de prestar serviços de reparo em portões eletrônicos residenciais.

De acordo com as informações apuradas pelos jornalistas Luis Fellype Rodrigues e Carlos Carone para o portal METRÓPOLES, as investigações apontam que a dupla causou prejuízos acima de R$ 30 mil às vítimas apenas neste ano.

“O irmão do preso, David Welder Costa de Souza Matos, de 28 anos, não foi localizado nos endereços e é considerado oficialmente foragido da Justiça”, confirmou a apuração de Luis Fellype Rodrigues e Carlos Carone no METRÓPOLES.

Modus operandi, cobranças indevidas e orientação para denúncias

Conforme detalhado pela cobertura de Luis Fellype Rodrigues e Carlos Carone no METRÓPOLES, a tática empregada pelos suspeitos visava explorar a vulnerabilidade de idosos:

Adesivagem sem Autorização: Os suspeitos colavam adesivos de propaganda com telefones nos portões das residências sem consentimento prévio.

Execução Forçada: Ao serem chamados para orçamentos, começavam a desmontar peças imediatamente, exigindo pagamentos exorbitantes — em um dos casos, tentaram cobrar até R$ 3,9 mil por um reparo simples.

Falsas Cobranças e Identidade: Usavam o nome falso de “Lucas”, cobravam máquinas de cartão com valores alterados (como uma cobrança de R$ 8 mil no lugar de R$ 800) e alegavam falsas falhas em transações para receber em duplicidade.

26 Ocorrências Registradas: Os cinco números de telefone mapeados pelos investigadores aparecem vinculados a pelo menos 26 ocorrências policiais parecidas.

Como funcionava o golpe do portão eletrônico aplicado em Ceilândia?

Os suspeitos colavam adesivos com seus telefones nos portões das casas. Ao serem acionados para orçamentos, desmontavam o equipamento antes de informar o valor e cobravam quantias abusivas ou passavam valores errados nas máquinas de cartão.

Como denunciar caso tenha sido vítima ou saiba o paradeiro do foragido?

A PCDF orienta que novas vítimas ou pessoas com informações sobre o foragido David Welder entrem em contato pelo Disque-Denúncia (telefone 197) ou procurem a delegacia mais próxima.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet