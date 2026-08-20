Câmbio clandestino: PF investiga esquema de R$ 200 milhões

Justiça Federal determinou bloqueio de R$ 10 milhões e apreensão de bens

Polícia Federal

Justiça Federal autoriza quatro mandados de busca e bloqueio patrimonial de R$ 10 milhões em contas bancárias.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (20/8), uma operação para desarticular um esquema criminoso especializado na realização de operações clandestinas de câmbio e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que o grupo movimentou cerca de R$ 200 milhões por meio de canais financeiros paralelos.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Giovanna Sfalsin para o portal METRÓPOLES, a Justiça Federal expediu quatro mandados de busca e apreensão, além de determinar restrições patrimoniais severas contra os investigados.

“O Poder Judiciário determinou o bloqueio de R$ 10 milhões em contas bancárias do grupo, além do sequestro de veículos e de um imóvel vinculado aos suspeitos”, destacou a reportagem de Giovanna Sfalsin no METRÓPOLES.

Modus operandi, empresas de confecção e enquadramento penal

Conforme detalhado pela cobertura de Giovanna Sfalsin no METRÓPOLES, a tática utilizada pelos investigados envolvia promessas irreais e fraude corporativa:

Ofertada de Câmbio Ilegal: Os suspeitos atraíam clientes com a promessa de venda de moedas estrangeiras a cotações bem abaixo das praticadas no mercado financeiro oficial.

Pagamento Antecipado: As vítimas pagavam com antecedência pela moeda, com a promessa de recebimento dos valores em datas futuras.

Fachada Têxtil: A PF identificou que empresas formalmente registradas no ramo de confecções eram utilizadas para mascarar e intermediar a circulação do dinheiro.

Crimes Investigados: Os alvos poderão responder por gestão fraudulenta, instituição financeira sem autorização, operação irregular de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Como funcionava o esquema de câmbio clandestino investigado pela PF?

O grupo oferecia moedas estrangeiras por valores abaixo do mercado oficial. Os clientes realizavam o pagamento adiantado, e os valores eram movimentados por meio de empresas de fachada do setor de confecções.

Quais punições os investigados podem enfrentar?

Os suspeitos podem responder pelos crimes de gestão fraudulenta, operação ilegal de instituição financeira, câmbio irregular, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet