Idosa de 95 anos desaparece em mata e mobiliza buscas em MG

Mulher com Alzheimer é procurada desde domingo (16) em Caeté pelo Corpo de Bombeiros.

Corpo de Bombeiros de MG/ Divulgação

Diagnosticada com Alzheimer, a mulher desapareceu em área de vegetação na Região Metropolitana de Belo Horizonte; trabalhos continuam nesta segunda-feira.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atua há quase 24 horas nas buscas por uma idosa de 95 anos, portadora de Alzheimer, que desapareceu em uma área de mata no município de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O alerta de desaparecimento mobilizou equipes de resgate por terra e ar.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Larissa Ricci para o portal METRÓPOLES, a família notou a ausência da idosa no início da tarde de domingo (16/8).

“O acionamento das equipes ocorreu por volta das 15h, nas proximidades do km 419 da BR-381. Os bombeiros iniciaram as buscas no perímetro onde a mulher foi vista pela última vez e mantiveram os trabalhos durante a noite”, destacou a repórter Larissa Ricci em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Tecnologias de busca, varredura noturna e apoio comunitário

Conforme detalhado pela cobertura de Larissa Ricci no METRÓPOLES, a operação envolve diferentes frentes de salvamento:

Ponto de Referência: A área de buscas concentra-se perto do trecho da rodovia BR-381 que corta a zona rural de Caeté.

Uso de Tecnologia: Para ampliar o campo de visão em locais de difícil acesso, as equipes utilizam drones equipados para mapeamento aéreo da vegetação.

Continuidades dos Trabalhos: A varredura presencial por terra avançou do período da tarde de domingo até a madrugada e prossegue ao longo desta segunda-feira (17/8).

Apoio a Desaparecidos: Casos de desaparecimento na região podem ser informados às autoridades via telefone 193 (Bombeiros), 190 (Polícia Militar) ou no site oficial do Governo de Minas Gerais.

Onde ocorreu o desaparecimento da idosa de 95 anos em Minas Gerais?

O desaparecimento ocorreu em uma área de mata nas proximidades do quilômetro 419 da BR-381, no município de Caeté, na Grande BH.

Quais equipamentos estão sendo usados nas buscas pela mulher em Caeté?

Além das equipes terrestres do Corpo de Bombeiros, os militares estão utilizando drones para fazer o rastreamento aéreo sobre a copa das árvores e áreas de difícil acesso.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet