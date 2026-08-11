Adolescente é apreendido por abusar de menina de 7 anos e filmar ato

Divulgação/PCPR

Ação da Polícia Civil em Santo Antônio da Platina apreendeu celular e notebook; investigado confessou os atos e foi encaminhado ao Centro de Socioeducação.

A Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR) cumpriu, na segunda-feira (10/8), um mandado judicial de busca e apreensão contra um adolescente de 15 anos no município de Santo Antônio da Platina. O jovem é investigado por ato infracional análogo aos crimes de estupro de vulnerável e de produção e armazenamento de cenas de abuso envolvendo uma criança de sete anos.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Guedes para o portal METRÓPOLES, a ordem judicial foi expedida pela Vara da Infância e da Juventude da comarca local após investigações da Polícia Civil.

“Durante as diligências na residência do adolescente, os policiais apreenderam um aparelho celular e um notebook utilizados para o armazenamento das mídias”, destacou a repórter Letícia Guedes em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Apreensão de dispositivos, confissão e encaminhamento ao Cense

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Guedes no METRÓPOLES, as etapas do procedimento policial seguiram os protocolos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):

Identificação e Provas: A Polícia Civil representou pelas medidas cautelares após a identificação do autor, da vítima e do mapeamento dos arquivos em plataformas digitais.

Depoimento e Confissão: Segundo o delegado Rafael Pereira, da PCPR, o adolescente confessou a prática dos atos durante o interrogatório, relatando que os fatos teriam ocorrido há cerca de um ano.

Perícia em Eletrônicos: Os equipamentos apreendidos (notebook e celular) foram encaminhados para análise pericial técnica visando instruir o procedimento judicial.

Medida Socioeducativa: O adolescente foi formalmente apreendido e transferido para o Centro de Socioeducação (Cense), onde permanece à disposição da Justiça.

Onde ocorreu a apreensão do adolescente pela Polícia Civil no Paraná?

A ordem judicial foi cumprida na cidade de Santo Antônio da Platina, no interior do Estado do Paraná.

Para onde o adolescente foi encaminhado após a apreensão?

Após os procedimentos na delegacia, ele foi transferido para o Centro de Socioeducação (Cense), ficando à disposição da Vara da Infância e da Juventude.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet