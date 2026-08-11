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Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável contra adolescente em ônibus

Suspeito foi detido em coletivo após passageira alertar a jovem e Guarda Municipal ser acionada.

Por Redação ContilNet
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Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável contra adolescente em ônibus
Material cedido ao Metrópoles

Suspeito de 40 anos foi detido após passageira alertar a vítima; Guardas Municipais e Policiais Civis efetuaram a prisão perto do Parque Piedade.

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu em flagrante, na segunda-feira (10/8), um homem de 40 anos sob a acusação de estupro de vulnerável contra uma jovem de 17 anos. O crime foi registrado no interior de um ônibus urbano enquanto a adolescente dormia durante o trajeto.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Giovanna Sfalsin para o portal METRÓPOLES, o detido foi identificado como Thiago Inácio Batista.

“O caso foi descoberto após uma passageira perceber a movimentação e alertar a adolescente sobre o abuso que estava ocorrendo no coletivo”, destacou a repórter Giovanna Sfalsin em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Alerta de testemunha, pedido de socorro e autuação na 26ª DP

Conforme detalhado pela cobertura de Giovanna Sfalsin no METRÓPOLES, a rápida intervenção de agentes de segurança locais garantiu a prisão do acusado:

  • Pedido de Socorro: Ao se aproximar da Rua Manoel Vitorino, nas imediações do Parque Piedade, a adolescente desembarcou do veículo e solicitou apoio a guardas municipais que realizavam patrulhamento.

  • Abordagem no Coletivo: Os guardas municipais entraram no ônibus e, com o suporte de policiais civis que chegaram ao local, localizaram e identificaram o suspeito.

  • Encaminhamento à Delegacia: A vítima, as testemunhas e o investigado foram conduzidos à 26ª Distrito Policial (26ª DP) para o registro da ocorrência.

  • Prisão Mantida: Thiago Inácio Batista foi autuado em flagrante delito pelo crime de estupro de vulnerável e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Quem é o suspeito preso por estuprar uma adolescente em um ônibus no Rio de Janeiro?

Trata-se de Thiago Inácio Batista, de 40 anos, preso em flagrante pela Polícia Civil e Guarda Municipal.

Como a adolescente percebeu o crime que estava acontecendo dentro do ônibus?

A jovem foi alertada por outra passageira que notou a movimentação do homem enquanto a adolescente dormia.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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