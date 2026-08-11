Ônibus mata homem e atinge 3 após motorista esquecer freio de mão

Acidente na Estrada das Taipas, na Zona Norte de SP, deixou idoso morto.

Reprodução/Redes sociais

Idoso de 72 anos faleceu no local após coletivo estacionado no ponto final se deslocar pela Estrada das Taipas; condutor testou negativo no bafômetro e foi preso em flagrante.

Um grave acidente envolvendo um ônibus do transporte público resultou na morte de um idoso de 72 anos e deixou outras três pessoas feridas na Estrada das Taipas, no bairro do Jaraguá, Zona Norte de São Paulo. A tragédia ocorreu na noite de segunda-feira (10/8), quando o coletivo, que estava parado no ponto final, começou a se mover desgovernado pela via.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Leonardo Amaro para o portal METRÓPOLES, o motorista do veículo admitiu que esqueceu de acionar o freio de estacionamento (freio de mão) ao desembarcar do coletivo.

“O motorista informou que havia estacionado o ônibus e esquecido de acionar o freio de mão. Ao descer, o veículo desceu a rua e atingiu as vítimas no local”, detalhou o repórter Leonardo Amaro em apuração divulgada no METRÓPOLES.

Socorro às vítimas, teste de bafômetro e providências policiais

Conforme detalhado pela cobertura de Leonardo Amaro no METRÓPOLES, a Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) registraram os procedimentos da ocorrência:

Vítimas Feridas: Duas mulheres e um homem, com idades entre 32 e 65 anos, sofreram lesões e foram encaminhados pelas equipes de resgate ao Hospital Geral de Taipas e à UPA City Jaraguá.

Atendimento sem Substâncias: O motorista realizou o teste do bafômetro no local do acidente, que apontou resultado negativo para a presença de álcool no sangue.

Prisão em Flagrante: O condutor foi detido em flagrante pelos policiais militares e conduzido para os procedimentos cabíveis.

Registro no DP: A Polícia Científica realizou a perícia no local e o caso foi registrado no 72º Distrito Policial (Vila Penteado) como homicídio culposo, atropelamento e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Onde ocorreu o atropelamento por ônibus desgovernado em São Paulo?

O acidente ocorreu no ponto final da Estrada das Taipas, na região do Jaraguá, Zona Norte de São Paulo.

O motorista do ônibus estava embriagado durante o acidente?

Não. O condutor realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet