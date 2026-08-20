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Menino de 6 anos sobrevive a acidente que deixou 23 mortos no Paraná

Colisão frontal na BR-373 é a mais grave em rodovias do estado em cinco anos

Por Redação ContilNet
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Menino de 6 anos sobrevive a acidente que deixou 23 mortos no Paraná
Reprodução/PRF

Batida frontal entre micro-ônibus e carreta na BR-373 é a mais grave registrada em rodovias paranaenses em cinco anos.

Um menino de apenas 6 anos sobreviveu ao grave acidente registrado na madrugada de quarta-feira (19/8) no km 209 da BR-373, no Paraná. A colisão frontal entre um micro-ônibus e uma carreta deixou 23 mortos e mobilizou equipes de socorro da região de Ponta Grossa. A criança foi socorrida e encaminhada ao Hospital Universitário Materno-Infantil de Ponta Grossa.

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Areal para o portal METRÓPOLES, outras quatro pessoas sobreviveram à tragédia rodoviária e recebem atendimento médico especializado.

“Análises preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que a carreta invadiu a faixa contrária, provocando o impacto frontal no trecho localizado a cerca de 180 quilômetros de Curitiba”, destacou a reportagem de Pedro Areal no METRÓPOLES.

Perfil dos sobreviventes, investigação da PRF e vítimas

Conforme detalhado pela cobertura de Pedro Areal no METRÓPOLES, os sobreviventes foram distribuídos entre unidades de saúde da região:

  • Atendimentos na UPA: Um homem de 22 anos e uma mulher de 26 anos foram socorridos e levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Paula, em Ponta Grossa.

  • Atendimentos Hospitalares: Dois homens, de 49 e 63 anos, foram encaminhados para o Hospital Universitário de Ponta Grossa.

  • Balanço de Vítimas: Das 23 pessoas que perderam a vida no local, 22 estavam no micro-ônibus e uma era o motorista do veículo de carga.

  • Histórico Recente: A PRF confirmou que esta é a ocorrência mais severa registrada em rodovias federais que cortam o estado do Paraná nos últimos cinco anos.

Para onde foi levado o menino de 6 anos que sobreviveu ao acidente na BR-373?

A criança de 6 anos foi socorrida e encaminhada para o Hospital Universitário Materno-Infantil de Ponta Grossa, no Paraná.

O que causou o acidente entre o micro-ônibus e a carreta no Paraná?

Segundo levantamentos iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta teria invadido a faixa contrária, colidindo frontalmente com o micro-ônibus no km 209 da BR-373.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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