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Cinco adolescentes morrem após carro cair de penhasco nos EUA

Vítimas de 17 anos moravam em Grand Junction, no Colorado. Polícia investiga as causas do acidente.

Por Redação ContilNet
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Cinco adolescentes morrem após carro cair de penhasco nos EUA
Polícia de Grand Junction

Vítimas tinham 17 anos e residiam na cidade de Grand Junction; autoridades norte-americanas investigam se excesso de velocidade provocou a perda de controle.

Uma tragédia chocou a comunidade de Grand Junction, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Cinco adolescentes, todos de 17 anos, perderam a vida após o carro em que viajavam sair de uma via residencial e despencar por uma ladeira íngreme até um penhasco. O acidente ocorreu no sábado (8/8), e os destroços foram localizados pelas equipes de resgate no domingo (9/8).

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Areal para o portal METRÓPOLES, todas as vítimas tiveram o óbito confirmado no próprio local da queda pelo Departamento de Polícia de Grand Junction.

“A polícia local trabalha com a hipótese de que a alta velocidade possa ter sido um fator determinante para o veículo perder a aderência e sair da pista”, destacou o repórter Pedro Areal em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Uso de cinto de segurança e identificação das vítimas

Conforme detalhado pela cobertura de Pedro Areal no METRÓPOLES, a perícia técnica e os socorristas levantaram dados importantes no local do impacto:

  • Equipamento de Segurança: Três dos jovens, incluindo os dois ocupantes dos bancos dianteiros, utilizavam cinto de segurança no momento da queda.

  • Arremessados para Fora: Os outros dois ocupantes, que não faziam uso do cinto, foram ejetados do veículo durante a rolagem pela encosta.

  • Sigilo e Identificação: Embora os órgãos oficiais do governo não divulguem nomes de menores de 18 anos, a imprensa dos Estados Unidos identificou as vítimas como Braden Taylor, Tristan Tucker, Titus Gould, William Simms e Tyler Martinez.

  • Investigação em Andamento: Peritos de trânsito locais realizam exames no trecho da via e no automóvel para reconstituir a trajetória antes do acidente.

Onde ocorreu o acidente em que cinco adolescentes morreram após o carro cair em um penhasco?

O acidente ocorreu na cidade de Grand Junction, no estado do Colorado, Estados Unidos.

Qual é a principal suspeita da polícia sobre a causa da queda do veículo?

As autoridades locais investigam se o excesso de velocidade fez com que o condutor perdesse o controle do carro na via residencial.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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