Cinco adolescentes morrem após carro cair de penhasco nos EUA

Vítimas de 17 anos moravam em Grand Junction, no Colorado. Polícia investiga as causas do acidente.

Polícia de Grand Junction

Vítimas tinham 17 anos e residiam na cidade de Grand Junction; autoridades norte-americanas investigam se excesso de velocidade provocou a perda de controle.

Uma tragédia chocou a comunidade de Grand Junction, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Cinco adolescentes, todos de 17 anos, perderam a vida após o carro em que viajavam sair de uma via residencial e despencar por uma ladeira íngreme até um penhasco. O acidente ocorreu no sábado (8/8), e os destroços foram localizados pelas equipes de resgate no domingo (9/8).

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Areal para o portal METRÓPOLES, todas as vítimas tiveram o óbito confirmado no próprio local da queda pelo Departamento de Polícia de Grand Junction.

“A polícia local trabalha com a hipótese de que a alta velocidade possa ter sido um fator determinante para o veículo perder a aderência e sair da pista”, destacou o repórter Pedro Areal em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Uso de cinto de segurança e identificação das vítimas

Conforme detalhado pela cobertura de Pedro Areal no METRÓPOLES, a perícia técnica e os socorristas levantaram dados importantes no local do impacto:

Equipamento de Segurança: Três dos jovens, incluindo os dois ocupantes dos bancos dianteiros, utilizavam cinto de segurança no momento da queda.

Arremessados para Fora: Os outros dois ocupantes, que não faziam uso do cinto, foram ejetados do veículo durante a rolagem pela encosta.

Sigilo e Identificação: Embora os órgãos oficiais do governo não divulguem nomes de menores de 18 anos, a imprensa dos Estados Unidos identificou as vítimas como Braden Taylor, Tristan Tucker, Titus Gould, William Simms e Tyler Martinez.

Investigação em Andamento: Peritos de trânsito locais realizam exames no trecho da via e no automóvel para reconstituir a trajetória antes do acidente.

Onde ocorreu o acidente em que cinco adolescentes morreram após o carro cair em um penhasco?

O acidente ocorreu na cidade de Grand Junction, no estado do Colorado, Estados Unidos.

Qual é a principal suspeita da polícia sobre a causa da queda do veículo?

As autoridades locais investigam se o excesso de velocidade fez com que o condutor perdesse o controle do carro na via residencial.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet