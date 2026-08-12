Menino de 5 anos é achado morto após barco naufragar no Amazonas

Corpo do pequeno Fernando foi localizado por moradores em Autazes (AM) um dia após o acidente fluvial com a família.

Reprodução/Redes Sociais

O pequeno Fernando desapareceu no rio após uma forte onda atingir a embarcação em Autazes (AM); outra criança foi resgatada com vida pelos moradores.

Um menino de apenas 5 anos de idade, identificado como Fernando, foi encontrado morto na terça-feira (11/8) na Zona Rural do município de Autazes, no estado do Amazonas. A criança estava desaparecida desde o final da tarde de segunda-feira (10/8), quando o barco em que viajava com a família naufragou na região.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Giovanna Sfalsin para a Coluna Mirelle Pinheiro no portal METRÓPOLES, o acidente ocorreu por volta das 17h30, provocado por uma forte agitação nas águas do rio.

“Moradores da comunidade ribeirinha se mobilizaram para ajudar nas buscas logo após o acidente e foram os responsáveis por localizar o corpo do menino na terça-feira”, destacou a repórter Giovanna Sfalsin em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Dinâmica do acidente e investigações da Polícia Civil

Conforme detalhado pela cobertura de Giovanna Sfalsin no METRÓPOLES, as autoridades locais já iniciaram os procedimentos legais para esclarecer a tragédia:

Sobreviventes: Havia duas crianças na pequena embarcação no momento do impacto das ondas. Enquanto Fernando desapareceu nas águas, a outra criança foi rapidamente resgatada com vida.

Ação Comunitária: Sem conseguir localizar Fernando imediatamente, os familiares contaram com a ajuda intensiva dos moradores da região para varrer a área do naufrágio.

Investigação Policial: A 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Autazes assumiu o caso e abriu inquérito para apurar as circunstâncias exatas e eventuais responsabilidades no acidente.

Sigilo Temporário: Em nota oficial, a Polícia Civil informou que detalhes adicionais serão mantidos em sigilo para não comprometer o andamento das diligências investigativas.

Onde o menino de 5 anos foi encontrado morto após o naufrágio do barco?

O corpo da criança, identificada como Fernando, foi localizado por moradores na Zona Rural do município de Autazes, no Amazonas.

O que causou o naufrágio da embarcação em Autazes (AM)?

Segundo os relatos iniciais, o barco da família foi atingido por uma forte onda decorrente da agitação das águas do rio, provocando o afundamento por volta das 17h30.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet