Estudante Joviana Evelyn foi morta em Sangão (SC) após discussão por mensagens

Reprodução/Redes Sociais| Lara Abreu/Arte Metrópoles

Suspeito confessou ter aplicado golpe de mata-leão na vítima durante discussão em Sangão (SC); Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva.

A estudante de biologia Joviana Evelyn Iankovski, de 19 anos, foi assassinada pelo namorado, José Gustavo, de 21 anos, no município de Sangão, no sul de Santa Catarina. O crime ocorreu na madrugada do último dia 7 de agosto, e o corpo da jovem foi localizado no quarto da residência do suspeito na segunda-feira (10/8).

De acordo com as informações apuradas pelos jornalistas Caio Ramos e Gabriela Martins para o portal METRÓPOLES, o acusado se apresentou à delegacia de polícia, confessou o feminicídio e teve a prisão decretada.

“O autor relatou que o desentendimento iniciou após a vítima ter constatado mensagens que ele trocava com outras mulheres. Após a discussão, ela tentou deixar a residência, mas foi seguida e morta com um golpe de mata-leão”, destacou o delegado Murilo Silveira em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Ocultação no imóvel, consumo de medicação e prisão preventiva

Conforme detalhado pela cobertura de Caio Ramos e Gabriela Martins no METRÓPOLES, a reconstrução dos fatos apontou a conduta do suspeito após a agressão fatal:

Corpo no Quarto: Após aplicar o golpe mata-leão que tirou a vida de Evelyn, o agressor colocou o corpo sobre a cama e manteve o cômodo trancado durante todo o fim de semana.

Ingestão de Substâncias: O autor afirmou em depoimento que consumiu doses altas de remédios controlados e bebidas alcoólicas nos dias seguintes ao crime.

Aviso aos Familiares: José Gustavo revelou o ocorrido à sua própria família apenas na manhã de segunda-feira (10/8), antes de se apresentar às autoridades civis.

Decisão Judicial: Em audiência de custódia realizada na terça-feira (11/8), a Vara de Garantias acolheu manifestação do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e determinou a manutenção da prisão preventiva do investigado.

Qual foi a causa da morte da estudante Joviana Evelyn Iankovski em Santa Catarina?

A jovem foi morta por asfixia após o namorado aplicar um golpe conhecido como mata-leão durante uma discussão na residência do casal.

Qual a motivação do crime segundo a Polícia Civil de Santa Catarina?

Segundo o delegado Murilo Silveira, a briga começou após a vítima descobrir trocas de mensagens do namorado com outras mulheres.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet