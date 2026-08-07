Câmeras registraram assalto e violência contra mulher grávida na província de Buenos Aires.

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Proprietária de 39 anos foi derrubada e agredida com socos e chutes em Ingeniero Budge; vítima e o bebê passam bem após atendimento.

Um assalto violento a uma loja de roupas na localidade de Ingeniero Budge, na província de Buenos Aires, na Argentina, resultou na agressão de uma mulher grávida de 39 anos. O crime foi registrado por câmeras de segurança na quarta-feira (5/8).

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Laura Braga para o portal METRÓPOLES, a vítima, identificada como Gabriela, é proprietária do estabelecimento e tentou se afastar ao notar a invasão do grupo.

“Pelas imagens é possível notar que os assaltantes seguraram a mulher pelos braços, a derrubaram no chão e passaram a agredi-la com socos e chutes”, relatou a repórter Laura Braga na matéria publicada no METRÓPOLES.

Modus operandi da quadrilha e estado de saúde da vítima

Conforme detalhado pela reportagem de Laura Braga no METRÓPOLES, as apurações da imprensa local indicam que a ação foi coordenada por pelo menos quatro assaltantes e teve apoio externo:

Divisão de Funções: Um suspeito permaneceu na porta vigiando a rua, um rendeu uma funcionária nos fundos e dois atacaram diretamente a proprietária.

Fuga e Tentativa de Novo Crime: O grupo fugiu em uma van Peugeot Partner vermelha levando mercadorias, dinheiro e pertences. Cerca de 15 minutos depois, tentaram roubar outro veículo na região, mas o motorista conseguiu desviar em marcha à ré.

Apoio Externo: Testemunhas locais informaram que um segundo veículo prestou suporte à quadrilha e era conduzido por uma mulher.

Quadro de Saúde: A irmã da vítima, Belén, confirmou que Gabriela está em repouso. A gestação não foi comprometida e a mãe e o bebê passam bem, apesar do susto e de picos de pressão alta. Os suspeitos continuam foragidos.

O que aconteceu durante o assalto à loja na Argentina?

Criminosos invadiram uma loja de roupas em Buenos Aires, renderam funcionários, roubaram produtos e agrediram fisicamente a proprietária grávida antes de fugirem.

Qual é o estado de saúde da grávida agredida no assalto?

A proprietária e o bebê passam bem. Segundo a família, a gestação não foi prejudicada, e a mulher segue em repouso após apresentar picos de pressão alta.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet