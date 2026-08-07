Homem mata ex-mulher a facadas na frente dos filhos e tira a própria vida

Crime ocorreu no Belenzinho, Zona Leste de SP, na frente dos dois filhos do casal.

Reprodução.

Caso ocorreu no Belenzinho; acusado tinha histórico de violência doméstica e cortou a rede de proteção do 15º andar após o crime.

Um crime de feminicídio chocou o bairro do Belenzinho, na Zona Leste de São Paulo, na noite de quinta-feira (6/8). Um homem de 35 anos, identificado como José Wellington da Silva, invadiu o apartamento da ex-mulher, de 33 anos, e a esfaqueou com 12 golpes na presença dos dois filhos do casal. Logo após o ataque, ele cortou a rede de proteção e se jogou do 15º andar do edifício.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Marcus Pontes para o portal METRÓPOLES, um dos próprios filhos das vítimas ligou para a Polícia Militar para reportar o crime e pedir socorro.

“O menino, que presenciou o ataque, informou que a mãe foi esfaqueada e, em seguida, o pai se jogou do 15º andar do edifício após cortar a rede de proteção”, destacou a reportagem de Marcus Pontes no METRÓPOLES.

Histórico de violência e investigação do crime

Conforme detalhado pela apuração de Marcus Pontes no METRÓPOLES, a Polícia Civil investiga o caso como premeditado:

Medida Protetiva: O casal estava separado há algum tempo e havia registros prévios de violência doméstica, além de uma medida protetiva vigente contra o acusado.

Premeditação: A polícia suspeita que o homem foi ao local com a intenção de cometer o ato, sendo atendido pela ex-mulher na entrada do imóvel.

Atendimento de Emergência: As equipes de resgate foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A mesma equipe já havia atendido chamados de agressão envolvendo o casal no passado.

Inquérito: As investigações estão a cargo do 30° Distrito Policial (DP), no Belém.

Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta apoio emocional e prevenção ao suicídio de forma voluntária e gratuita. O atendimento funciona 24 horas por dia pelo telefone 188, além de chat e e-mail no site oficial. Para denúncias de violência contra a mulher, acione o Ligue 180 ou a Polícia Militar (190).

7. FAQ SEO (H2)

Onde ocorreu o feminicídio em São Paulo?

O crime aconteceu em um apartamento no bairro do Belenzinho, na Zona Leste de São Paulo.

Qual delegacia está investigando o caso do Belenzinho?

As investigações e procedimentos policiais estão sendo conduzidos pelo 30° Distrito Policial (DP), no Belém.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet