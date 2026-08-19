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Enfermeira é esfaqueada por colega de trabalho em briga no meio da rua

Crime ocorreu na zona rural de União dos Palmares (AL); caso é apurado como tentativa de homicídio.

Por Redação ContilNet
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Enfermeira é esfaqueada por colega de trabalho em briga no meio da rua
Reprodução

Vítima foi atingida no braço e socorrida ao Hospital Regional da Mata; suspeita fugiu do local e é procurada pela polícia.

A enfermeira Adhara Ferreira foi esfaqueada na noite de terça-feira (18/8) no município de União dos Palmares, no interior do estado de Alagoas. O ataque ocorreu em frente à residência da vítima após uma discussão com sua colega de trabalho, identificada como Dayanne Santos, que fugiu após o crime.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Giovanna Sfalsin para a coluna Mirelle Pinheiro, no portal METRÓPOLES, a Polícia Militar de Alagoas (PM-AL), por meio do 2º BPM, atendeu o chamado na zona rural da cidade.

“Testemunhas relataram que a suspeita foi até a casa da vítima e a chamou para a rua. Durante o desentendimento, no qual a agressora afirmou ‘ela me chamou de suicida’, Dayanne sacou uma faca e golpeou Adhara no braço”, destacou a repórter Giovanna Sfalsin em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Intervenção familiar, atendimento médico e buscas da polícia

Conforme detalhado pela cobertura de Giovanna Sfalsin no METRÓPOLES, as agressões só cessaram após a intervenção de uma familiar:

  • Socorro Imediato: A mãe de Adhara conseguiu conter a agressora e interromper a sequência de golpes.

  • Encaminhamento Hospitalar: A vítima recebeu os primeiros socorros e foi levada ao Hospital Regional da Mata (HRM).

  • Buscas e Fuga: Equipes da PM-AL realizaram patrulhamento na região, mas a suspeita ainda não foi localizada.

  • Investigação em Andamento: A Polícia Civil de Alagoas instaurou inquérito para apurar o caso como tentativa de homicídio e solicita informações via Disque Denúncia (181).

O que motivou a agressão contra a enfermeira em União dos Palmares (AL)?

A motivação exata da briga entre as colegas de trabalho ainda não foi esclarecida e é investigada pela Polícia Civil.

Como a população pode ajudar a localizar a suspeita do esfaqueamento?

A Polícia Militar orienta que informações sobre o paradeiro de Dayanne Santos sejam repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia (181).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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