Imagem cedida ao Metrópoles

Corpo da vítima foi localizado enrolado em um colchão no fundo do quintal de uma residência após denúncia anônima à PMGO.

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) nessa terça-feira (18/8) após confessar o assassinato de um colega de bebida no município de Formosa (GO), no Entorno do Distrito Federal. O suspeito escondeu o cadáver da vítima enrolado em um colchão nos fundos de um imóvel.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Larice de Paula para o portal METRÓPOLES, a equipe do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM) chegou ao local após o recebimento de uma denúncia anônima.

“Aos policiais, o autor admitiu que aplicou um golpe de ‘mata-leão’ na vítima durante um desentendimento e, em seguida, desferiu um golpe de faca na região do pescoço, indicando onde havia escondido a arma branca”, destacou a repórter Larice de Paula em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Ocultação de cadáver, apreensão da faca e autuação na Polícia Civil

Conforme detalhado pela cobertura de Larice de Paula no METRÓPOLES, as equipes policiais agiram rapidamente para isolar o local e apreender os objetos do crime:

Localização do Cadáver: Os militares encontraram o corpo enrolado em um colchão no quintal indicado na denúncia, com ferimentos profundos no pescoço.

Apreensão da Arma: O próprio autor conduziu as equipes até o ponto exato onde havia escondido a faca utilizada na agressão.

Motivação: O suspeito relatou que ambos ingeriam bebidas alcoólicas juntos quando iniciaram uma discussão por motivos ainda não esclarecidos.

Encaminhamento Jurídico: O homem foi levado à Delegacia da Polícia Civil de Goiás (PCGO), onde acabou autuado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Como a Polícia Militar descobriu o corpo escondido em Formosa (GO)?

A PMGO recebeu uma denúncia anônima informando sobre a presença de um cadáver enrolado em um colchão nos fundos de uma casa.

Quais os crimes atribuídos ao homem que confessou o assassinato em GO?

O indivíduo foi autuado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet