Carga de 469 quilos estava escondida em fundo falso de caminhão na fronteira com a Colômbia; motorista foi preso em flagrante.
Agentes da Polícia Nacional do Equador apreenderam 469 quilos de cocaína na quarta-feira (12/8). Além do grande volume de entorpecentes, a ocorrência chamou atenção pelo fato de os 370 pacotes estarem estampados com o rosto do atacante norueguês Erling Haaland.
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Thays Martins para o portal METRÓPOLES, o caminhão foi abordado em uma rodovia nas proximidades da fronteira com a Colômbia após o recebimento de uma denúncia anônima.
“O motorista do veículo foi preso no local e não forneceu explicações sobre o uso da imagem do jogador nas embalagens. A marcação com fotos de personalidades é uma tática comum entre cartéis para identificar o destinatário ou a autoria da carga”, destacou a repórter Thays Martins em apuração veiculada no METRÓPOLES.
Fundo falso no caminhão, denúncia e destaque esportivo
Conforme detalhado pela cobertura de Thays Martins no METRÓPOLES, a ação policial desarticulou uma importante rota de escoamento transfronteiriça:
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Localização Estratégica: Os 370 pacotes estavam ocultos em um compartimento do tipo fundo falso, projetado no baú do caminhão para burlar a fiscalização de rotina.
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Prática do Tráfico: O uso de figuras públicas ou símbolos em embalagens de drogas serve como selo de qualidade ou código de logística interna das facções.
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Presença do Atleta: Haaland teve destaque recente ao marcar sete gols em quatro partidas pela Noruega na Copa do Mundo de 2026.
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Procedimentos Legais: A droga e o veículo foram encaminhados à sede da Polícia Nacional para os trâmites judiciais, enquanto o condutor permanece à disposição da Justiça equatoriana.
Por que os pacotes de droga apreendidos no Equador tinham a foto do jogador Haaland?
A estampa de fotos de famosos ou logotipos nas embalagens é um método utilizado por organizações criminosas para identificar a autoria ou o destino da carga de entorpecentes.
Onde a carga de cocaína foi localizada pela polícia do Equador?
Os 469 quilos da droga estavam escondidos no fundo falso de um caminhão abordado próximo à fronteira com a Colômbia.