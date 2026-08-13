Carregamento de 469 kg de droga foi encontrado em fundo falso perto da Colômbia.

Polícia Nacional del Ecuador

Carga de 469 quilos estava escondida em fundo falso de caminhão na fronteira com a Colômbia; motorista foi preso em flagrante.

Agentes da Polícia Nacional do Equador apreenderam 469 quilos de cocaína na quarta-feira (12/8). Além do grande volume de entorpecentes, a ocorrência chamou atenção pelo fato de os 370 pacotes estarem estampados com o rosto do atacante norueguês Erling Haaland.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Thays Martins para o portal METRÓPOLES, o caminhão foi abordado em uma rodovia nas proximidades da fronteira com a Colômbia após o recebimento de uma denúncia anônima.

“O motorista do veículo foi preso no local e não forneceu explicações sobre o uso da imagem do jogador nas embalagens. A marcação com fotos de personalidades é uma tática comum entre cartéis para identificar o destinatário ou a autoria da carga”, destacou a repórter Thays Martins em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Fundo falso no caminhão, denúncia e destaque esportivo

Conforme detalhado pela cobertura de Thays Martins no METRÓPOLES, a ação policial desarticulou uma importante rota de escoamento transfronteiriça:

Localização Estratégica: Os 370 pacotes estavam ocultos em um compartimento do tipo fundo falso, projetado no baú do caminhão para burlar a fiscalização de rotina.

Prática do Tráfico: O uso de figuras públicas ou símbolos em embalagens de drogas serve como selo de qualidade ou código de logística interna das facções.

Presença do Atleta: Haaland teve destaque recente ao marcar sete gols em quatro partidas pela Noruega na Copa do Mundo de 2026.

Procedimentos Legais: A droga e o veículo foram encaminhados à sede da Polícia Nacional para os trâmites judiciais, enquanto o condutor permanece à disposição da Justiça equatoriana.

Por que os pacotes de droga apreendidos no Equador tinham a foto do jogador Haaland?

A estampa de fotos de famosos ou logotipos nas embalagens é um método utilizado por organizações criminosas para identificar a autoria ou o destino da carga de entorpecentes.

Onde a carga de cocaína foi localizada pela polícia do Equador?

Os 469 quilos da droga estavam escondidos no fundo falso de um caminhão abordado próximo à fronteira com a Colômbia.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet