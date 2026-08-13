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PF investiga ataque hacker a banco com prejuízo de R$ 180 milhões

Ação cumpre mandados no RJ, SP e GO para desarticular fraude contra banco alemão.

Por Redação ContilNet
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PF investiga ataque hacker a banco com prejuízo de R$ 180 milhões
Divulgação/PF

Ataque cibernético originado no Brasil motivou o cumprimento de 21 mandados de busca e quatro de prisão em SP, RJ e GO; dinheiro ilícito financiou até campanha eleitoral.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13/8), a Operação Klonen com o objetivo de desarticular um esquema criminoso especializado em fraudes bancárias eletrônicas, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Ao todo, os agentes cumprem 21 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva expedidos pela 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Giovanna Sfalsin para o portal METRÓPOLES, as investigações tiveram início após uma instituição financeira alemã denunciar à PF ter sido vítima de um grande ataque cibernético vindo do Brasil no fim de 2023.

“A fraude eletrônica causou um prejuízo estimado em 30 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões). Os valores foram lavados através de cartões não autorizados, contas de passagem e plataformas de criptoativos”, destacou a repórter Giovanna Sfalsin em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Financiamento eleitoral, bloqueios judiciais e parceria com a Febraban

Conforme detalhado pela cobertura de Giovanna Sfalsin no METRÓPOLES, o grupo utilizava estruturas complexas para esconder a origem do dinheiro:

  • Uso em Campanha: Um dos investigados pela corporação disputou cargo eletivo em 2024 e aplicou recursos oriundos do crime cibernético no financiamento de sua campanha.

  • Bloqueio de Bens: A Justiça Federal ordenou o sequestro de bens como veículos, imóveis e ativos financeiros que somam até R$ 106 milhões.

  • Crimes Investigados: Os envolvidos responderão pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de capitais.

  • Projeto Tentáculos: A investigação contou com a cooperação técnica da Febraban e de instituições financeiras no rastreamento do tráfego das fraudes.

O que foi a Operação Klonen deflagrada pela Polícia Federal?

Foi uma ação da PF para cumprir mandados contra uma organização criminosa acusada de invadir sistemas de um banco alemão e desviar R$ 180 milhões via fraudes eletrônicas.

Em quais estados a Polícia Federal cumpriu os mandados de prisão e busca?

Os mandados expedidos pela Justiça Federal foram cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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