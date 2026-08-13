Breno de Souza Castro confessou ter estrangulado as filhas de 3 e 5 anos e foi indiciado por duplo vicaricídio

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Breno de Souza Castro confessou ter estrangulado as crianças de 3 e 5 anos por ciúmes da ex-namorada; investigação indiciou o suspeito por duplo vicaricídio.

Câmeras de segurança registraram os momentos que antecederam o abandono do carro onde duas irmãs, de 3 e 5 anos, foram mortas estranguladas na zona sul de São Paulo. Nas imagens, o motorista Breno de Souza Castro, de 24 anos, aparece desembarcando do veículo, abrindo o porta-malas para trocar de roupa e fugindo a pé.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Rodrigo Tammaro para o portal METRÓPOLES, o suspeito apresentou-se no 48º Distrito Policial (Cidade Dutra) e confessou ter cometido o crime após ver uma foto de sua ex-companheira com amigas nas redes sociais.

“A Polícia Civil de SP indiciou Breno por duplo vicaricídio, crime caracterizado pelo assassinato de vulneráveis com a intenção deliberada de causar sofrimento profundo e punir a mãe das vítimas”, destacou o repórter Rodrigo Tammaro em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Histórico do agressor, ameaças e desabafo da mãe

Conforme detalhado pela cobertura de Rodrigo Tammaro no METRÓPOLES, o crime ocorreu após o término de um relacionamento de oito anos:

Ameaça por Mensagem: No sábado, após ver uma publicação da ex-namorada em momento de lazer, Breno enviou mensagens afirmando que ela “nunca mais veria as filhas”.

Histórico de Passagens: O investigado já possui registros criminais por roubo em 2023, tendo cumprido pena na Penitenciária de São Vicente II.

Prisão Preventiva: A autoridade policial converteu o flagrante em prisão preventiva, descartando qualquer possibilidade de fiança por se tratar de homicídio qualificado e crime hediondo.

Desabafo nas Redes: A mãe das crianças, Jennifer Nayra, de 20 anos, publicou homenagens emocionadas às filhas nas redes digitais pedindo força para enfrentar o luto.

O que é o crime de vicaricídio apontado no caso das filhas mortas em São Paulo?

O vicaricídio ocorre quando o agressor ataca ou tira a vida de filhos ou pessoas próximas com o objetivo principal de causar sofrimento psicológico devastador à mãe ou parceira.

Como a Polícia Civil de SP localizou o carro com os corpos das crianças?

O próprio suspeito compareceu ao 48º DP (Cidade Dutra), confessou o estrangulamento das filhas e indicou a localização exata do veículo aos policiais.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet