13/08/2026
ContilNet Notícias Logo
13/08/2026
ContilPop
Brunna Gonçalves quer posto deixado por Virginia na Grande Rio
Professor chora ao ver alunos do último ano com dificuldade para ler
Integrantes do BTS enfrentam críticas de fãs após foto com Chris Brown
Quem é Thiago Viana, cantor que viralizou após anos na rua
Luana Piovani reage à saída de Virginia Fonseca da Grande Rio
Tatá Werneck rebate rumores de término com Rafa Vitti
Thais Carla é alvo de investigação após divulgar jogos de azar
Escritora profere ofensas racistas contra piloto da Latam
Lúcio Mauro Filho revela diagnóstico de câncer no intestino
Câmara do Recife aprova Título de Cidadão ao ator Wagner Moura

Imagens mostram pai antes de abandonar carro onde filhas foram mortas

Breno de Souza Castro confessou ter estrangulado as filhas de 3 e 5 anos e foi indiciado por duplo vicaricídio

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Imagens mostram pai antes de abandonar carro onde filhas foram mortas
Reprodução

Breno de Souza Castro confessou ter estrangulado as crianças de 3 e 5 anos por ciúmes da ex-namorada; investigação indiciou o suspeito por duplo vicaricídio.

Câmeras de segurança registraram os momentos que antecederam o abandono do carro onde duas irmãs, de 3 e 5 anos, foram mortas estranguladas na zona sul de São Paulo. Nas imagens, o motorista Breno de Souza Castro, de 24 anos, aparece desembarcando do veículo, abrindo o porta-malas para trocar de roupa e fugindo a pé.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Rodrigo Tammaro para o portal METRÓPOLES, o suspeito apresentou-se no 48º Distrito Policial (Cidade Dutra) e confessou ter cometido o crime após ver uma foto de sua ex-companheira com amigas nas redes sociais.

“A Polícia Civil de SP indiciou Breno por duplo vicaricídio, crime caracterizado pelo assassinato de vulneráveis com a intenção deliberada de causar sofrimento profundo e punir a mãe das vítimas”, destacou o repórter Rodrigo Tammaro em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Histórico do agressor, ameaças e desabafo da mãe

Conforme detalhado pela cobertura de Rodrigo Tammaro no METRÓPOLES, o crime ocorreu após o término de um relacionamento de oito anos:

  • Ameaça por Mensagem: No sábado, após ver uma publicação da ex-namorada em momento de lazer, Breno enviou mensagens afirmando que ela “nunca mais veria as filhas”.

  • Histórico de Passagens: O investigado já possui registros criminais por roubo em 2023, tendo cumprido pena na Penitenciária de São Vicente II.

  • Prisão Preventiva: A autoridade policial converteu o flagrante em prisão preventiva, descartando qualquer possibilidade de fiança por se tratar de homicídio qualificado e crime hediondo.

  • Desabafo nas Redes: A mãe das crianças, Jennifer Nayra, de 20 anos, publicou homenagens emocionadas às filhas nas redes digitais pedindo força para enfrentar o luto.

O que é o crime de vicaricídio apontado no caso das filhas mortas em São Paulo?

O vicaricídio ocorre quando o agressor ataca ou tira a vida de filhos ou pessoas próximas com o objetivo principal de causar sofrimento psicológico devastador à mãe ou parceira.

Como a Polícia Civil de SP localizou o carro com os corpos das crianças?

O próprio suspeito compareceu ao 48º DP (Cidade Dutra), confessou o estrangulamento das filhas e indicou a localização exata do veículo aos policiais.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.