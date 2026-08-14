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Estudante de direito é presa por fraude eletrônica e loja de fachada

PCDF e PCSP prendem casal que usava cenário falso e contas clonadas para aplicar golpes do Pix.

Por Redação ContilNet
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Estudante de direito é presa por fraude eletrônica e loja de fachada
Material cedido ao Metrópoles

Micaelli Araújo, de 22 anos, e o namorado Rafael Damasceno usavam perfil clonado e estoques falsos de celulares para receber Pix e bloquear vítimas.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 8ª Delegacia de Polícia (Cidade Estrutural), deflagrou nesta sexta-feira (14/8) a Operação Reflexo para desarticular um esquema de fraude eletrônica operado por uma universitária e seu companheiro. A estudante do 7º semestre de direito Micaelli Araújo, de 22 anos, e Rafael dos Santos Damasceno, de 25, foram presos preventivamente no Estado de São Paulo com apoio da Polícia Civil paulista (PCSP).

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De acordo com as informações apuradas pelos jornalistas Felipe Machado e Carlos Carone para o portal METRÓPOLES, os investigados criaram uma estrutura cenográfica para iludir compradores de celulares pela internet.

“Nas redes, a aluna de direito gravava conteúdos dando dicas de como evitar golpes virtuais. Na prática, o casal montou um cômodo com caixas vazias e fitas para simular mercadorias embaladas e induzir as vítimas ao pagamento via Pix antes de bloqueá-las”, destacaram os repórteres Felipe Machado e Carlos Carone em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Clonagem de perfis, apreensões e enquadramento penal

Conforme detalhado pela cobertura de Felipe Machado e Carlos Carone no METRÓPOLES, a investigação revelou um esquema estruturado com diversas vítimas pelo país:

  • Réplicas das Lojas: O casal clonava a identidade visual de lojas renomadas de telefonia para conferir credibilidade aos perfis falsos.

  • Atendimento Simulado: Os investigados enviavam vídeos e fotos personalizadas mostrando caixas etiquetadas, tranquilizando o comprador sobre o envio.

  • Bloqueio Pós-Pix: Assim que a transferência eletrônica era concluída, o envio era cancelado e o cliente era bloqueado em todas as redes.

  • Ação Judicial: A Justiça decretou a prisão preventiva dos dois, expediu mandados de busca, determinou o bloqueio de R$ 20 mil nas contas do grupo e a apreensão de equipamentos.

  • Antecedentes e Penas: Rafael já respondia por estelionato virtual no Rio Grande do Sul. O casal foi indiciado por fraude eletrônica (Art. 171, § 2º-A do Código Penal), com pena de 4 a 8 anos de reclusão.

Como funcionava a loja cenográfica da estudante de direito presa pela PCDF?

A investigada e o namorado montaram um cômodo com dezenas de caixas vazias de smartphones e materiais de envio para gravar vídeos demonstrando falsos produtos prontos para entrega.

Qual é a pena prevista para o crime investigado na Operação Reflexo?

Os suspeitos foram enquadrados no artigo 171, § 2º-A do Código Penal (Fraude Eletrônica), que prevê reclusão de 4 a 8 anos, além de multa.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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