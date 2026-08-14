Homem que ostentava nas redes fingindo ser policial é alvo da PCDF

Jovem de 20 anos usava camiseta e armas falsas em fotos na web; mãe do suspeito foi presa em flagrante.

Reprodução / PCDF

Operação Cover apreendeu arma de fogo e camisas da corporação; mãe do investigado foi presa em flagrante por receptação de celular furtado.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), cumpriu mandado de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (14/8) contra um homem de 20 anos. O investigado usava as redes sociais para divulgar imagens vestindo uniformes oficiais da corporação e portando armas de fogo para se passar por policial civil.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Larice de Paula para o portal METRÓPOLES, as publicações falsas também simulavam documentos com timbres institucionais.

“A Operação Cover foi deflagrada após a polícia identificar que o suspeito se apresentava falsamente como servidor público. Nas buscas no Riacho Fundo, os agentes apreenderam uma camiseta da PCDF e uma arma”, destacou a repórter Larice de Paula em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Apreensão de armas, buscas no Riacho Fundo e prisão em flagrante

Conforme detalhado pela cobertura de Larice de Paula no METRÓPOLES, a ação policial resultou na prisão em flagrante da mãe do suspeito:

Identificação do Esquema: O jovem não possuía antecedentes criminais, mas ostentava uma rotina policial fictícia para ganhar notoriedade e enganar seguidores na internet.

Ordem Judicial: Diante dos elementos colhidos na apuração preliminar, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) autorizou a busca e apreensão no imóvel do investigado.

Flagrante de Receptação: Durante a vistoria na residência, os policiais localizaram um aparelho celular com restrição por furto em posse da mãe do jovem. Ela foi autuada e presa em flagrante.

Continuidade dos Trabalhos: A 29ª DP mantém o inquérito aberto para verificar se o investigado utilizou a falsa identidade de policial civil para praticar golpes ou estelionatos na região.

O que foi apreendido na casa do falso policial no Riacho Fundo?

Agentes da 29ª DP apreenderam uma camiseta com o brasão oficial da Polícia Civil do DF, uma arma de fogo e celulares, sendo um deles objeto de furto.

Por que a mãe do jovem investigado na Operação Cover foi presa?

Ela foi presa em flagrante pelo crime de receptação ao ser flagrada com um aparelho celular que constava no sistema policial como roubado/furtado.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet