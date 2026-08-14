Funcionária é suspeita de desviar R$ 500 mil de supermercado para luxo

Mulher mantinha padrão financeiro incompatível com salário de R$ 3 mil em Aparecida de Goiânia.

Imagem cedida ao Metrópoles

Investigada de 22 anos mantinha padrão de vida incompatível com renda mensal de R$ 3 mil; câmeras registraram retaliação de cédulas durante fechamento de caixa.

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) apura um esquema de furto qualificado no qual uma jovem de 22 anos é suspeita de ter desviado cerca de R$ 500 mil de um supermercado onde trabalhou por mais de três anos em Aparecida de Goiânia (GO). Imagens do sistema de monitoramento interno flagraram o momento em que a ex-colaboradora ocultava notas durante o fechamento financeiro do caixa.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Larice de Paula para a coluna Na Mira, do portal METRÓPOLES, as movimentações financeiras chamaram a atenção de colegas e policiais.

“A investigada recebia R$ 3 mil mensais, mas ostentava padrão financeiro elevado, incluindo a compra de um carro zero quilômetro para o namorado e saldo de R$ 60 mil em conta corrente”, destacou a repórter Larice de Paula em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Modus operandi, estimativa de prejuízo e soltura judicial

Conforme detalhado pela cobertura de Larice de Paula no METRÓPOLES, a apuração policial avançou após denúncias de pessoas do convívio da suspeita:

Flagrante no Caixa: O delegado Henrique Berocan informou que somente no dia da prisão a investigada teria retirado cerca de R$ 1,4 mil do estabelecimento.

Prejuízo Estimado: O proprietário do supermercado calcula que os desvios contínuos ao longo dos três anos de contrato possam atingir R$ 1 milhão.

Provas no Inquérito: A PCGO obteve registros de conversas e comprovantes de depósitos bancários frequentes realizados pela jovem em sua própria conta.

Audiência de Custódia: Apesar de ter sido detida em flagrante pelas equipes da PCGO, a suspeita obteve o direito de responder ao processo em liberdade após decisão judicial.

Como a funcionária do supermercado de Goiás realizava os desvios de dinheiro?

Câmeras de segurança registraram a mulher retirando cédulas durante o procedimento de fechamento do caixa sem repassar os valores ao compartimento oficial do mercado.

A suspeita de desviar dinheiro de supermercado em Aparecida de Goiânia continua presa?

Não. Embora tenha sido detida pela Polícia Civil de Goiás, a jovem de 22 anos foi solta durante a audiência de custódia e responde ao processo em liberdade.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet