EUA: Pai que matou esposa e 6 filhos não terá funeral nem obituário

Família de Amanda Karolkiewicz organiza cerimônia em Michigan sem incluir o autor do crime.

Reprodução/Facebook

Kristopher Karolkiewicz matou a esposa Amanda e seis filhos antes de incendiar a casa e se matar em Michigan; parentes recusaram homenagens ao atirador.

A família de Amanda Karolkiewicz prepara uma cerimônia memorial em Grand Haven Township, no estado de Michigan (EUA), após a tragédia ocorrida em 24 de julho. O marido dela, Kristopher Karolkiewicz, de 47 anos, matou a esposa, de 39, e os seis filhos do casal, incendiou a residência e tirou a própria vida.

Conforme apurado pelo jornalista Caio Ramos para o portal METRÓPOLES, com dados divulgados pelo jornal Ottawa News Network, Kristopher não terá direito a funeral nem a obituário oficial por decisão dos familiares da vítima.

“Mandy e seus filhos tinham um jeito especial de fazer com que todos se sentissem acolhidos, e queremos que esta cerimônia reflita isso”, afirmou Emily Jones, parente das vítimas, em comunicado destacado por Caio Ramos no METRÓPOLES.

Detalhes da cerimônia e dinâmica das investigações policiais

De acordo com as informações compiladas por Caio Ramos no METRÓPOLES, as investigações conduzem para a confirmação de feminicídio seguido de chacina e suicídio:

Data e Local do Memorial: A cerimônia em memória das vítimas está agendada para 24 de agosto, na Igreja Vertical da Colheita, em Grand Haven.

Regras de Privacidade: A família solicitou a proibição total de fotos, gravações de áudio ou vídeo no local, disponibilizando uma transmissão ao vivo oficial para a imprensa e o público remoto.

Perfil das Vítimas: Além de Amanda, foram mortos quatro meninos (de 15, 12, 11 e 5 anos) e duas meninas (ambas de 11 anos).

Conclusão do Inquérito: O Gabinete do Xerife do Condado de Ottawa confirmou que Kristopher utilizou uma arma de fogo registrada para atirar contra a família, iniciou focos de incêndio no imóvel e cometeu suicídio em seguida.

O que aconteceu com a família Karolkiewicz em Michigan?

Kristopher Karolkiewicz atirou contra a esposa Amanda e seus seis filhos, colocou fogo na casa da família e tirou a própria vida.

Kristopher Karolkiewicz terá funeral ou homenagens?

Não. Os familiares das vítimas decidiram que o homem responsável pelas mortes não terá funeral, cerimônia memorial nem obituário.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet