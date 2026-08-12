Homem é preso acusado de estupro de vulnerável contra prima de 11 anos

Edson Marques Mota foi localizado pela 26ª DP menos de 12 horas após o crime no Lins de Vasconcelos

Material cedido ao Metrópoles

Suspeito de 38 anos confessou o ato em áudios para a família e foi localizado por agentes da 26ª DP em Cavalcante após tentar contra a própria vida.

Policiais civis da 26ª Delegacia de Polícia (Todos os Santos) prenderam em flagrante um homem de 38 anos, identificado como Edson Marques Mota, acusado de cometer estupro de vulnerável contra a própria prima, uma criança de 11 anos. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (10/8), no bairro do Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Guedes para a Coluna Mirelle Pinheiro no portal METRÓPOLES, a localização do acusado ocorreu menos de 12 horas após a denúncia ser registrada pelas autoridades policiais.

“Durante as buscas, os agentes constataram que o homem havia enviado áudios à mãe e à irmã da vítima assumindo a prática do crime e afirmando que pretendia tirar a própria vida”, detalhou a repórter Letícia Guedes em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Localização em Cavalcante, atendimento médico e investigações

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Guedes no METRÓPOLES, as equipes policiais mantiveram diligências ininterruptas ao longo de toda a madrugada:

Pista na Comunidade: Informações repassadas por familiares orientaram as equipes até a Comunidade da Primavera e adjacências no bairro de Cavalcante.

Prisão e Socorro: Ao ser localizado por volta das 9h de terça-feira (11/8), o suspeito apresentava sinais de alteração por provável uso de entorpecentes e marcas no pescoço decorrentes da tentativa de suicídio, sendo imediatamente levado a uma unidade hospitalar.

Procedimentos na Delegacia: Após receber alta médica, o homem foi conduzido à 26ª DP, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva e adotadas as medidas legais cabíveis.

Outras Vítimas: As investigações prosseguem, pois depoimentos e levantamentos preliminares indicam que o acusado é suspeito de ter praticado atos de violência sexual contra outras menores da família.

Quem é o homem preso pela Polícia Civil por estupro de vulnerável no Rio de Janeiro?

O homem foi identificado como Edson Marques Mota, de 38 anos, preso por agentes da 26ª DP no bairro de Cavalcante.

Como os policiais localizaram o suspeito do crime no Lins de Vasconcelos?

Os policiais seguiram pistas enviadas pela família e localizaram o homem em menos de 12 horas, após ele enviar áudios confessando o ato e indicando que estava perambulando pelas ruas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet