Material cedido ao Metrópoles

Agressores cometeram o ato na quadra 302 Sul do Distrito Federal; suspeito foi liberado horas após assinar Termo Circunstanciado de Ocorrência.

O homem em situação de rua acusado de chutar a cabeça de uma criança de 5 anos, na manhã de quarta-feira (12/8), na quadra 302 da Asa Sul, tentou dar uma cabeçada em um policial militar durante os procedimentos de contenção. A agressão ao agente ocorreu no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), onde o agressor recebia atendimento para um corte na cabeça.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Thamires Almeida para o portal METRÓPOLES, o acusado precisou ser novamente contido pelas equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

“Como a mãe da vítima deixou o local com o filho antes da chegada das equipes, a violência contra a criança não pôde ser formalizada de imediato, restando registrada a ocorrência por resistência”, explicou a repórter Thamires Almeida em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Prisão na lanchonete, buscas da PMDF e liberação na PCDF

Conforme detalhado pela cobertura de Thamires Almeida no METRÓPOLES, as investigações continuam para localizar os familiares do menino agredido:

Ataque na Lanchonete: A agressão covarde ocorreu na porta de um estabelecimento comercial enquanto a mãe empurrava um carrinho de bebê, sendo flagrada por câmeras de segurança.

Intervenção Inicial: Um delegado à paisana que lanchava no local deu voz de prisão ao agressor e acionou os policiais do 1º Batalhão da PMDF (Asa Sul).

Procedimento na PCDF: Encaminhado à delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de resistência e foi liberado horas depois.

Apelo por Informações: A PMDF reforça o pedido para que testemunhas que conheçam a família da criança entrem em contato para que o inquérito por agressão possa ser devidamente formalizado

Por que o homem que chutou a criança na Asa Sul foi solto pela polícia?

Ele foi liberado após assinar um TCO por resistência, pois a mãe da vítima havia deixado o local antes da chegada da PM, impedindo o registro imediato do crime contra a criança.

Onde ocorreu a tentativa de agressão contra o policial militar?

A tentativa de cabeçada contra o PM aconteceu dentro do Hospital de Base do DF (HBDF), enquanto o suspeito recebia atendimento para um ferimento na cabeça.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet