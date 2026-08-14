Material cedido ao Metrópoles

Vanderlei Souza Lima, de 53 anos, apresentou evolução neurológica nos últimos dias no Hospital de Base; agressões são investigadas como tentativa de homicídio pela PCDF.

O zelador Vanderlei Souza Lima, de 53 anos, permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), completando uma semana do trágico episódio de violência sofrido na Asa Norte. A vítima foi brutalmente agredida enquanto trabalhava no Bloco A da quadra 314 Norte na madrugada de sexta-feira (7/8).

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Luis Fellype Rodrigues para o portal METRÓPOLES, a família tem recebido boletins de melhora gradual da equipe médica.

“Vanderlei sofreu traumatismo craniano e precisou passar por cirurgia de emergência. Nos últimos dias, esboçou reações como movimentar pés, mãos e olhos, embora siga intubado e sob observação rigorosa”, destacou o repórter Luis Fellype Rodrigues em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Prisão do suspeito, antecedentes criminais e investigação policial

Conforme detalhado pela cobertura de Luis Fellype Rodrigues no METRÓPOLES, as autoridades policiais agiram rapidamente após o crime:

Detenção do Agressor: O suspeito, identificado como Alexandre da Trindade Leite, de 45 anos, foi localizado e preso pela PMDF na L4 Norte no dia seguinte ao crime.

Ficha Criminal: De acordo com a Polícia Militar do DF, Alexandre acumula passagens por roubo, lesão corporal, maus-tratos, injúria e difamação.

Inquérito da PCDF: O caso está sob os cuidados da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), que instaurou inquérito para apurar o crime de tentativa de homicídio.

Acompanhamento da Família: Parentes acompanham diariamente a rotina no HBDF, aguardando que o processo de extubação progrida de acordo com a resposta clínica do zelador.

Qual é o estado de saúde do zelador agredido na Asa Norte?

Vanderlei Souza Lima segue internado em estado grave na UTI do Hospital de Base do DF, apresentando reação a estímulos nervosos enquanto médicos avaliam o processo gradual de extubação.

O suspeito de agredir o zelador no DF foi localizado pela polícia?

Sim. Alexandre da Trindade Leite, de 45 anos, foi detido em flagrante pela PMDF no dia seguinte às agressões e responde por tentativa de homicídio na 2ª DP.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet