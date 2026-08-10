Idosa de 67 anos morre após cair de trator e ser atropelada pelo próprio veículo

Eunice da Silva Sousa, de 67 anos, ia para uma cachoeira em Aragominas (TO) quando veículo tombou.

Divulgação/Prefeitura de Aragominas

Vítima identificada como Eunice da Silva Sousa estava a caminho de uma cachoeira em Aragominas quando o transporte sofreu falha mecânica nos freios.

Uma mulher de 67 anos, identificada como Eunice da Silva Sousa, morreu na tarde do último domingo (9/8) após cair de um trator e ser atingida pelo próprio veículo na zona rural do município de Aragominas, localizado no norte do estado do Tocantins.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Laura Braga para o portal METRÓPOLES, a vítima viajava acompanhada de outros passageiros por uma estrada vicinal em direção a uma cachoeira da região.

“O trator apresentou falhas nos freios e tombou na via de acesso ao assentamento Baviperia. Após a queda, uma das rodas passou sobre o corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos”, destacou a repórter Laura Braga no METRÓPOLES.

Procedimentos periciais e investigação policial

Conforme detalhado pela cobertura de Laura Braga no METRÓPOLES, as autoridades estaduais acionaram as equipes de perícia para o atendimento da ocorrência:

Atendimento Médico: Eunice sofreu lesões gravíssimas no local do acidente e teve o óbito constatado antes que pudesse ser socorrida a uma unidade hospitalar.

Núcleo de Medicina Legal: O corpo da vítima foi removido para o Núcleo de Medicina Legal de Araguaína para os exames necroscópicos e, posteriormente, liberado aos familiares para velório.

Apuração dos Fatos: A Secretaria de Segurança Pública informou que as circunstâncias da falha mecânica e do acidente serão investigadas pela Polícia Civil do Tocantins.

Quem foi a vítima do acidente de trator em Aragominas (TO)?

A vítima foi Eunice da Silva Sousa, uma idosa de 67 anos que estava a caminho de uma cachoeira na zona rural do município.

O que causou o acidente com o trator no Tocantins?

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o veículo apresentou uma falha nos freios e tombou na estrada vicinal, ocasionando a queda e o atropelamento da vítima.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet