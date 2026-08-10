10/08/2026
ContilNet Notícias Logo
10/08/2026
ContilPop
Latino é atração nacional confirmada no 28º Festival de Praia de Boca do Acre
Britney Spears acusa faxineiro de vazar sua rotina a paparazzi
O que se sabe sobre o julgamento do assassinato de Tupac
Quem é MC Orelha, preso em aeroporto por promover facção criminosa
Tulla Luana anuncia fim de casamento de 21 anos após traição
Médica alerta sobre perigos da soroterapia usada por Virginia
Patrícia Abravanel manda recado para Xuxa após polêmicas
Morre o ator Ben Jones, o Cooter da clássica série “Os Gatões”, aos 84 anos
Carol Nakamura comenta affair com Hungria: “Solteira não é traída”
Piercing na “ppk”: influencer é ameaçada após abrir barbearia nudista

Idosa de 67 anos morre após cair de trator e ser atropelada pelo próprio veículo

Eunice da Silva Sousa, de 67 anos, ia para uma cachoeira em Aragominas (TO) quando veículo tombou.

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Idosa de 67 anos morre após cair de trator e ser atropelada pelo próprio veículo
Divulgação/Prefeitura de Aragominas

Vítima identificada como Eunice da Silva Sousa estava a caminho de uma cachoeira em Aragominas quando o transporte sofreu falha mecânica nos freios.

Uma mulher de 67 anos, identificada como Eunice da Silva Sousa, morreu na tarde do último domingo (9/8) após cair de um trator e ser atingida pelo próprio veículo na zona rural do município de Aragominas, localizado no norte do estado do Tocantins.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Laura Braga para o portal METRÓPOLES, a vítima viajava acompanhada de outros passageiros por uma estrada vicinal em direção a uma cachoeira da região.

“O trator apresentou falhas nos freios e tombou na via de acesso ao assentamento Baviperia. Após a queda, uma das rodas passou sobre o corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos”, destacou a repórter Laura Braga no METRÓPOLES.

Procedimentos periciais e investigação policial

Conforme detalhado pela cobertura de Laura Braga no METRÓPOLES, as autoridades estaduais acionaram as equipes de perícia para o atendimento da ocorrência:

  • Atendimento Médico: Eunice sofreu lesões gravíssimas no local do acidente e teve o óbito constatado antes que pudesse ser socorrida a uma unidade hospitalar.

  • Núcleo de Medicina Legal: O corpo da vítima foi removido para o Núcleo de Medicina Legal de Araguaína para os exames necroscópicos e, posteriormente, liberado aos familiares para velório.

  • Apuração dos Fatos: A Secretaria de Segurança Pública informou que as circunstâncias da falha mecânica e do acidente serão investigadas pela Polícia Civil do Tocantins.

Quem foi a vítima do acidente de trator em Aragominas (TO)?

A vítima foi Eunice da Silva Sousa, uma idosa de 67 anos que estava a caminho de uma cachoeira na zona rural do município.

O que causou o acidente com o trator no Tocantins?

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o veículo apresentou uma falha nos freios e tombou na estrada vicinal, ocasionando a queda e o atropelamento da vítima.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.