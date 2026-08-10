Mulher é condenada a regime fechado e R$ 129 mil de indenização por 33 estelionatos

Márcia Silva Bueno foi sentenciada a 4 anos de prisão e a pagar R$ 129 mil em SP.

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Márcia Silva Bueno utilizou dados da vítima para abrir contas, contrair empréstimos e criar falsos investimentos; defesa alega retaliação por fim de namoro.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) manteve a condenação de Márcia Silva Bueno a quatro anos e dois meses de prisão em regime fechado pela prática de 33 crimes de estelionato cometidos contra sua ex-companheira. Além da pena privativa de liberdade, a ré terá de pagar R$ 129 mil a título de indenização por danos morais à vítima.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Rodrigo Tammaro para o portal METRÓPOLES, a decisão foi confirmada em segunda instância pelos magistrados da 4ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, ratificando a sentença original emitida pela 2ª Vara Criminal de Santo André (SP).

“O relator do recurso, desembargador Luis Soares de Mello, afirmou que houve ‘trama planejada, de artimanha sagaz, com claro intuito de lucro fácil’, fundamentando o regime fechado nos maus antecedentes criminais da acusada”, destacou o repórter Rodrigo Tammaro no METRÓPOLES.

Entenda a dinâmica dos golpes e a resposta da defesa

Conforme detalhado pela cobertura de Rodrigo Tammaro no METRÓPOLES, o relacionamento teve início em 2019 após o casal se conhecer em um aplicativo de relacionamentos:

Abertura de Dívidas: Márcia usou dados pessoais da companheira sem autorização para criar contas bancárias e solicitar empréstimos, deixando o nome da vítima negativado no Serasa.

Falsos Advogados: Em 2020, ao descobrir a existência de restrições de crédito, a vítima recorreu à própria parceira, que cobrou cerca de R$ 130 mil sob o pretexto de arcar com advogados e custas judiciais fictícias.

Investimentos Ilusórios: Um ano depois, a acusada ainda convenceu a vítima a aportar R$ 30 mil na abertura de um suposto empreendimento do ramo de tabacaria.

Posição da Defesa: Em nota enviada ao Metrópoles, os advogados de Márcia rejeitaram as acusações, afirmando que os processos foram motivados por retaliação após o término, sustentando que as movimentações ocorriam com autorização e que recorrerão aos Tribunais Superiores.

Qual foi a pena aplicada a Márcia Silva Bueno pelo TJSP?

Márcia foi condenada a 4 anos e 2 meses de prisão em regime fechado, além do pagamento de R$ 129 mil por danos morais à ex-companheira.

O que diz a defesa da mulher condenada por estelionato em São Paulo?

A defesa de Márcia alegou que o processo trata-se de uma retaliação pelo fim do relacionamento e afirmou que as movimentações financeiras foram autorizadas pela vítima.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet