João Vieira Filomeno, de 28 anos, foi detido em Porto Seguro (BA) por morte de usuário de drogas.

Divulgação/Polícia Civil

João Vieira Filomeno, de 28 anos, teve mandado cumprido na Bahia pelo assassinato de Elizeu Cardoso dos Santos; motivação estaria ligada a dívidas de drogas.

A Polícia Civil do Estado da Bahia efetuou a prisão de João Vieira Filomeno, de 28 anos, no último domingo (9/8). Ele é acusado de participação direta no sequestro, tortura e execução de Elizeu Cardoso dos Santos, de 37 anos, ocorrido na cidade de Porto Seguro (BA).

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Guedes para o portal METRÓPOLES, a vítima foi julgada por um “tribunal do crime” mantido por uma facção criminosa da região.

“Após o homicídio, o corpo da vítima foi abandonado em uma estrada vicinal de Porto Seguro, área apontada pela polícia como utilizada pela organização para ocultar cadáveres”, destacou a repórter Letícia Guedes no METRÓPOLES.

Motivação e andamento das investigações

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Guedes no METRÓPOLES, a linha de investigação do inquérito policial apontou a motivação do homicídio:

Dívidas com o Tráfico: Os elementos colhidos pela Polícia Civil indicam que Elizeu era usuário de drogas e foi executado por conta de débitos com traficantes.

Sessão de Tortura: Antes de ser morto a tiros, o homem foi submetido a agressões físicas e cárcere privado pelo grupo armado.

Procedimentos na Delegacia: João foi encaminhado para a 1ª Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro para os trâmites cartorários e permanece à disposição do Judiciário.

Próximos Passos: As equipes policiais continuam em diligências para identificar e prender os demais executores e lideranças do grupo criminoso.

Quem foi preso por participação no “tribunal do crime” em Porto Seguro?

João Vieira Filomeno, de 28 anos, foi preso pela Polícia Civil da Bahia sob suspeita de integrar o grupo que torturou e executou Elizeu Cardoso dos Santos.

Qual foi a motivação apontada pela Polícia Civil para o homicídio em Porto Seguro?

Segundo o inquérito policial, o assassinato da vítima ocorreu por conta de dívidas ligadas ao consumo e ao tráfico de drogas na cidade.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet