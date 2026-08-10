Vítima de 26 anos foi esfaqueada em reunião familiar em Catanduvas (SC) e internada.

Divulgação/PrefeituradeCatanduvas

Crime ocorreu durante reunião familiar na cidade de Catanduvas; vítima de 26 anos foi socorrida e encaminhada a hospital regional.

Uma jovem de 26 anos foi esfaqueada pela própria sogra durante uma reunião familiar realizada no último sábado (8/8), em uma residência localizada no município de Catanduvas, no meio-oeste de Santa Catarina. A agressora desferiu sete golpes de faca contra a nora e fugiu do local antes de ser contida.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Guedes para o portal METRÓPOLES, a agressão ocorreu por volta das 17h, após um desentendimento verbal entre as duas envolvidas.

“A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST). Ela teria sofrido lesões superficiais, mas precisou ser internada”, destacou a repórter Letícia Guedes no METRÓPOLES.

Buscas policiais e andamento da ocorrência

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Guedes no METRÓPOLES, as forças de segurança iniciaram diligências assim que acionadas:

Atendimento da PMSC: Equipes da Polícia Militar de Santa Catarina foram enviadas ao local da discussão, mas a suspeita já havia fugido.

Arma do Crime: A faca utilizada na tentativa de homicídio não foi localizada na cena da agressão.

Atendimento Médico: A jovem de 26 anos permaneceu sob observação médica no HUST para tratamento dos ferimentos provocados pelas estocadas.

Investigação: O caso foi repassado à Polícia Civil, que trabalha para localizar a agressora e esclarecer a motivação do ataque.

Onde ocorreu o ataque da sogra contra a nora?

O crime ocorreu durante uma reunião familiar em uma residência na cidade de Catanduvas, em Santa Catarina.

Qual é o estado de saúde da mulher esfaqueada pela sogra em Santa Catarina?

A jovem de 26 anos sofreu lesões superficiais, foi socorrida e internada no Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet