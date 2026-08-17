Pastora que agrediu entregador em MG é indiciada por três crimes

Investigação desmentiu tese de legítima defesa e apontou que Renata Kelly iniciou agressões físicas e ofensas virtuais contra o trabalhador.
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) finalizou o inquérito que apurava o episódio de violência envolvendo a pastora Renata Kelly Rocha Vieira e o entregador de móveis Luis Henrique Godzikowski de Souza, em Contagem (MG). No relatório concluído no domingo (16/8), a investigada foi indiciada pelos crimes de lesão corporal, difamação e injúria.
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Larissa Ricci para o portal METRÓPOLES, a polícia descartou a versão apresentada pela defesa da investigada.
“A análise de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas confirmou que a pastora iniciou as agressões, desmentindo a tese de legítima defesa ou motivação política por parte do entregador”, destacou a repórter Larissa Ricci em apuração veiculada no METRÓPOLES.
MORDIDAS, TAPAS E OFENSAS EM REDES SOCIAIS
Conforme detalhado pela cobertura de Larissa Ricci no METRÓPOLES, o inquérito policial detalhou a sequência dos fatos ocorridos em 16 de julho:
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Agressões Físicas: A investigação comprovou que a indiciada desferiu três tapas no rosto do entregador, deu uma mordida na perna esquerda dele e arremessou uma pedra.
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Provas em Vídeo: Testemunhas e o zelador do condomínio confirmaram que o trabalhador não reagiu e buscou apenas se afastar das investidas.
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Ataques na Internet: Renata utilizou seu perfil com mais de um milhão de seguidores para proferir xingamentos como “bandido”, “vagabundo” e “canalha”, além de atacar a orientação sexual da vítima, o que aumentou a pena pelos crimes contra a honra.
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Penas Previstas: Segundo o advogado do entregador, a soma das penas em tese varia de 1 ano e 3 meses a 5 anos e 6 meses de detenção, cabendo a decisão final ao Poder Judiciário.
Para acompanhar o andamento de processos e orientações sobre direitos e cidadania no Estado, o cidadão pode consultar o portal oficial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ou obter orientações jurídicas no site do Ministério Público de Minas Gerais.
Quais foram os crimes atribuídos à pastora pela Polícia Civil de MG?
Renata Kelly foi indiciada por lesão corporal, difamação e injúria, com agravante de divulgação das ofensas em redes sociais.
O entregador reagiu às agressões registradas em vídeo?
Não. Depoimentos e imagens de segurança comprovaram que a vítima tentou apenas se afastar e não agrediu a investigada.