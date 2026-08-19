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Polícia faz operação contra grupo de traficantes liderado por preso

Operação Santa Fé cumpre mandados de prisão e busca na PB e em Brasília

Por Redação ContilNet
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Polícia faz operação contra grupo de traficantes liderado por preso
Divulgação/PF

Ação integrada da Polícia Federal e forças estaduais cumpre mandados de prisão e busca e apreensão na Paraíba e no Distrito Federal.

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A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Paraíba (Ficco-PB) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (19/8), a Operação Santa Fé. O objetivo é desarticular uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e crimes violentos na região do Vale do Piancó, no sertão paraibano.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Guedes para a coluna Mirelle Pinheiro, no portal METRÓPOLES, a liderança da quadrilha agia mesmo encarcerada.

“A investigação da PF revelou que um dos chefes do grupo comandava as operações de dentro do presídio, utilizando intermediários para organizar a logística e a distribuição de entorpecentes”, destacou a repórter Letícia Guedes em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Mandados judiciais, cidades alcançadas e forças envolvidas

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Guedes no METRÓPOLES, as ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Regional das Garantias da Comarca de Patos (PB):

  • Mandados Cumpridos: A Polícia Federal executa nove mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva.

  • Municípios Atingidos na PB: As buscas ocorrem em João Pessoa, Sousa, São José de Piranhas, Aguiar, Serra Grande e Igaracy.

  • Ação no DF: A operação também cumpre ordens judiciais na capital federal, Brasília (DF).

  • Força Integrada: A Ficco-PB reúne esforços da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal.

O que investiga a Operação Santa Fé da Polícia Federal?

A operação apura a atuação de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, circulação de armas e violência no Vale do Piancó (PB), comandada de dentro da prisão.

Quais cidades foram alvo dos mandados da Operação Santa Fé?

As ordens foram cumpridas em João Pessoa, Sousa, São José de Piranhas, Aguiar, Serra Grande e Igaracy, na Paraíba, além de Brasília (DF).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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