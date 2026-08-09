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Camarote PCD não terá acesso gratuito no show de Bruno & Marrone na Expoacre

Organização informou que o espaço da Arena de Shows foi cedido por contrato à empresa responsável pela apresentação

Por Anieli Amorim, ContilNetAtualizado
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Camarote PCD não terá acesso gratuito no show de Bruno & Marrone na Expoacre
Camarote PCD/Foto ilustrativa/Foto: ContilNet

O camarote destinado ao público com deficiência (PCD), utilizado durante a programação da Expoacre 2026, terá acesso mediante ingresso durante o show de Bruno & Marrone, que acontece neste domingo (9).

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Segundo informações repassadas pela organização, a Arena de Shows foi cedida por contrato à empresa responsável pela contratação da dupla. Por esse motivo, as regras de acesso para a apresentação serão diferentes das adotadas nos shows com entrada gratuita realizados durante a feira.

A mudança foi comunicada nas redes sociais e gerou questionamentos de pessoas que utilizaram o espaço PCD durante a Expoacre. Entre as manifestações, houve pedidos para que a situação fosse esclarecida com antecedência.

O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência também informou, por meio de uma publicação, que pretende solicitar esclarecimentos sobre a utilização do espaço e os contratos relacionados à estrutura.

A apresentação de Bruno & Marrone encerra a programação de shows da Expoacre 2026.

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