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Por determinação de Mailza, parque de diversões da Expoacre fica aberto até as 19h neste sábado

A programação transformou a Expoacre em um grande espaço de lazer para as famílias neste sábado

Por Redação ContilNetAtualizado
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Por determinação de Mailza, parque de diversões da Expoacre fica aberto até as 19h neste sábado
Crianças lotam a Expoacre em tarde especial dedicada aos pequenos/Foto: ContilNet

A criançada tomou conta do parque de diversões da Expoacre neste sábado (8), durante uma programação especial da Expoacre 2026 dedicada aos pequenos. Com a liberação do espaço até as 19h, determinada pela governadora Mailza Assis, famílias aproveitaram a tarde para curtir as atrações espalhadas pela feira.

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O movimento foi intenso durante a tarde, com filas nas atrações e muitas crianças acompanhadas dos pais circulando pelo parque. Estandes como os da Energisa e do Sebrae também prepararam atividades especiais para o público infantil.

Criançada toma conta da Expoacre em tarde de diversão no parque/Foto: ContilNet

Entre as atrações que fizeram sucesso estavam os Dinos do Acre, com personagens vestidos de dinossauros que circularam pelo espaço, interagindo e animando a criançada.

Outro destaque foi a presença de personagens que rapidamente viraram sensação entre os pequenos. Pikachu e a capivara chamaram a atenção e foram bastante procurados pelas crianças para fotos e momentos de diversão.

Tarde de atrações infantis movimenta a Expoacre neste sábado/Foto: ContilNet

A programação transformou a Expoacre em um grande espaço de lazer para as famílias neste sábado. A iniciativa de manter o Parque de Exposições Wildy Viana aberto até as 19h permitiu que o público infantil aproveitasse com mais tranquilidade as atrações preparadas especialmente para o dia.

Com brinquedos, personagens, música e atividades nos estandes, a tarde dedicada às crianças foi marcada por muita movimentação e diversão no maior evento de entretenimento e negócios do Acre.

Veja o vídeo:

 

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet
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