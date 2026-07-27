27/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Resultado da Dupla Sena concurso 2988 de hoje: veja dezenas e rateio

Resultado da Dupla Sena de hoje, concurso 2988. Números sorteados: 05 - 12 - 31 - 37 - 42 - 45. A faixa principal teve 1 ganhador(es), com prêmio de R$ 1.888.040,62.

Por ContilNet Loterias 27/07/2026 às 19:36
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Resultado da Dupla Sena concurso 2988 de hoje: veja dezenas e rateio

Confira o resultado da dupla sena de hoje, concurso 2988, com os números sorteados, premiação, ganhadores e informações oficiais da Caixa.

Resultado oficial

Dupla Sena

Concurso 2988 • 27/07/2026

Concurso2988
Data do sorteio27/07/2026
StatusResultado com ganhador
Prêmio principalR$ 1.888.040,62
Próximo concurso29/07/2026
EstimativaR$ 150.000,00
Dezenas

Números sorteados

1º sorteio

051231374245
2º sorteio

313339414248
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 1.516.932,00
Acumulado próximo concursoR$ 51.148,37

Detalhamento de Prêmios

1º sorteio

6 acertos1 ganhadorR$ 1.888.040,62
5 acertos8 ganhadoresR$ 5.812,31
4 acertos412 ganhadoresR$ 128,98
3 acertos8.578 ganhadoresR$ 3,09

2º sorteio

6 acertos0 ganhadores
5 acertos4 ganhadoresR$ 10.462,17
4 acertos325 ganhadoresR$ 163,51
3 acertos7.309 ganhadoresR$ 3,63

Ganhadores por cidade/UF

DOVERLANDIA/GOPosição 1

1 ganhador

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 2988 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

🎯 Aumente suas chances e não perca nenhum resultado!

Acesse nossa página de Loterias e divirta-se com o nosso Palpiteiro! Gere números da sorte para o seu próximo jogo de forma rápida e fácil:
👉 Acessar o Palpiteiro Agora

📱 Quer receber os resultados em primeira mão no seu celular? Participe do nosso grupo VIP de loterias no WhatsApp:
👉 Entrar no Grupo Oficial

Resultado do concurso 2988 da Dupla Sena

O concurso 2988 da Dupla Sena, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (27/07), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para 29/07/2026, com estimativa inicial de R$ 150.000,00. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Dupla Sena

Para apostar na Dupla Sena, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Dupla Sena 2988?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Dupla Sena neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

Próximos resultados e concursos anteriores

Além do resultado de hoje, você pode acompanhar concursos anteriores e as atualizações diárias.

Últimos da Mega-SenaÚltimos da LotofácilÚltimos da QuinaVer todas Loterias

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.