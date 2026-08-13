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Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3761 acumulou

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3761. Números sorteados: 01 - 03 - 06 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Lotofácil concurso 3761

Confira o resultado da lotofácil de hoje, concurso 3761. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3761 • 13/08/2026

Concurso3761
Data do sorteio13/08/2026
StatusResultado acumulado
Próximo concurso14/08/2026
EstimativaR$ 5.000.000,00

Dezenas

Números sorteados

010306091213141516171821232425
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 19.768.962,50
Acumulado próximo concursoR$ 1.632.976,07

Detalhamento de Prêmios

15 acertos0 ganhadores
14 acertos145 ganhadoresR$ 2.361,37
13 acertos6.559 ganhadoresR$ 35,00
12 acertos87.526 ganhadoresR$ 14,00
11 acertos491.326 ganhadoresR$ 7,00

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 3761 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Prêmio principal acumula no concurso 3761

O concurso 3761 da Lotofácil, apurado oficialmente em 13/08, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 14/08/2026, disparou e ficou em R$ 5.000.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das loterias mais procuradas. O jogador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Lotofácil 3761?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Lotofácil neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 5.000.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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