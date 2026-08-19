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Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3766 com ganhador; veja o rateio

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3766. Números sorteados: 01 - 02 - 03 - 05 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24. A faixa principal teve 3 ganhador(es), com prêmio de R$ 418.432,01.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Lotofácil concurso 3766

Confira o resultado da lotofácil de hoje, concurso 3766, com os números sorteados, premiação, ganhadores e informações oficiais da Caixa.

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3766 • 19/08/2026

Concurso3766
Data do sorteio19/08/2026
StatusResultado com ganhador
Prêmio principalR$ 418.432,01
Próximo concurso20/08/2026
EstimativaR$ 2.000.000,00

Dezenas

Números sorteados

010203050809111314161719212324
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 18.611.498,50

Detalhamento de Prêmios

15 acertos3 ganhadoresR$ 418.432,01
14 acertos446 ganhadoresR$ 843,07
13 acertos10.482 ganhadoresR$ 35,00
12 acertos103.636 ganhadoresR$ 14,00
11 acertos491.402 ganhadoresR$ 7,00

Ganhadores por cidade/UF

Canal EletrônicoPosição 1

1 ganhador

SAO LUIS/MAPosição 1

1 ganhador

ARIQUEMES/ROPosição 1

1 ganhador

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 3766 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Resultado do concurso 3766 da Lotofácil

O concurso 3766 da Lotofácil, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (19/08), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para 20/08/2026, com estimativa inicial de R$ 2.000.000,00. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das loterias mais procuradas. O jogador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Lotofácil 3766?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Lotofácil neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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