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Resultado da Mais Milionária de hoje: concurso 379 acumula prêmio

Resultado da Mais Milionária de hoje, concurso 379. Números sorteados: 04 - 07 - 14 - 28 - 38 - 47. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Mais Milionária concurso 379

Confira o resultado da mais milionária de hoje, concurso 379. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Mais Milionária

Concurso 379 • 09/08/2026

Concurso379
Data do sorteio09/08/2026
StatusResultado acumulado
Próximo concurso12/08/2026
EstimativaR$ 82.000.000,00

Dezenas

Números sorteados

040714283847
Trevos sorteados

26
Local do sorteioEspaço da Sorte – SAO PAULO, SP – SAO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 9.525.072,00
Acumulado próximo concursoR$ 80.732.364,56
Total da faixa principalR$ 1.163.622,60

Detalhamento de Prêmios

6 acertos + 2 trevos0 ganhadores
6 acertos + 1 ou nenhum trevo0 ganhadores
5 acertos + 2 trevos1 ganhadorR$ 337.822,57
5 acertos + 1 ou nenhum trevo42 ganhadoresR$ 3.574,84
4 acertos + 2 trevos98 ganhadoresR$ 1.641,50
4 acertos + 1 ou nenhum trevo1.548 ganhadoresR$ 103,91
3 acertos + 2 trevos1.952 ganhadoresR$ 50,00
3 acertos + 1 trevo15.094 ganhadoresR$ 24,00
2 acertos + 2 trevos13.976 ganhadoresR$ 12,00
2 acertos + 1 trevo108.963 ganhadoresR$ 6,00

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 379 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Prêmio principal acumula no concurso 379

O concurso 379 da Mais Milionária, apurado oficialmente em 09/08, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 12/08/2026, disparou e ficou em R$ 82.000.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Mais Milionária

Para apostar na Mais Milionária, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Mais Milionária 379?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Mais Milionária neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 82.000.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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