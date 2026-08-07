Resultados das loterias de 7 de agosto de 2026
Confira os resultados das loterias de 7 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dupla Sena, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Lotofácil e prêmios acumulados em Dupla Sena, Quina, Lotomania.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Lotofácil.
- Acumularam: Dupla Sena, Quina, Lotomania, Dia de Sorte, Super Sete.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Dupla Sena
Concurso 2993
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- 1º sorteio03 – 07 – 08 – 11 – 28 – 50
- 2º sorteio36 – 38 – 40 – 47 – 49 – 50
- Próximo concurso10/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Quina
Concurso 7086
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas01 – 22 – 39 – 58 – 61
- Próximo concurso08/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3756
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22
- Próximo concurso08/08/2026
- Situação3 ganhadores • R$ 565.758,41
Resultado oficial
Lotomania
Concurso 2960
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas11 – 15 – 16 – 18 – 21 – 26 – 27 – 29 – 37 – 43 – 46 – 49 – 50 – 57 – 60 – 65 – 69 – 78 – 88 – 91
- Próximo concurso10/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1266
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas04 – 07 – 10 – 11 – 23 – 25 – 28
- Mês da SorteMaio
- Próximo concurso08/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Super Sete
Concurso 883
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas9 – 5 – 9 – 9 – 6 – 5
- Próximo concurso10/08/2026
- SituaçãoAcumulou