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Resultado da Quina, Dupla Sena e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 7 de agosto de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resumo das loterias de 7 de agosto de 2026
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 7 de agosto de 2026

Confira os resultados das loterias de 7 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dupla Sena, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Lotofácil e prêmios acumulados em Dupla Sena, Quina, Lotomania.

Resultados reunidos6
Prêmios acumulados5
Com ganhadores1

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Lotofácil.
  • Acumularam: Dupla Sena, Quina, Lotomania, Dia de Sorte, Super Sete.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Dupla Sena

Concurso 2993

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • 1º sorteio03 – 07 – 08 – 11 – 28 – 50
  • 2º sorteio36 – 38 – 40 – 47 – 49 – 50
  • Próximo concurso10/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2993

Resultado oficial

Quina

Concurso 7086

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas01 – 22 – 39 – 58 – 61
  • Próximo concurso08/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7086

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3756

3 ganhadoresR$ 565.758,41

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22
  • Próximo concurso08/08/2026
  • Situação3 ganhadores • R$ 565.758,41

Ver resultado completo do concurso 3756

Resultado oficial

Lotomania

Concurso 2960

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas11 – 15 – 16 – 18 – 21 – 26 – 27 – 29 – 37 – 43 – 46 – 49 – 50 – 57 – 60 – 65 – 69 – 78 – 88 – 91
  • Próximo concurso10/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2960

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1266

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas04 – 07 – 10 – 11 – 23 – 25 – 28
  • Mês da SorteMaio
  • Próximo concurso08/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1266

Resultado oficial

Super Sete

Concurso 883

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas9 – 5 – 9 – 9 – 6 – 5
  • Próximo concurso10/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 883

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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