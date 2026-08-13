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Resultado da Timemania de hoje: concurso 2428 acumula prêmio

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2428. Números sorteados: 15 - 27 - 49 - 51 - 70 - 76 - 80. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Timemania concurso 2428

Confira o resultado da timemania de hoje, concurso 2428. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Timemania

Concurso 2428 • 13/08/2026

Concurso2428
Data do sorteio13/08/2026
StatusResultado acumulado
Próximo concurso15/08/2026
EstimativaR$ 8.300.000,00

Dezenas

Números sorteados

15274951707680
Time do Coração

BOTAFOGO /SP
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 2.487.254,00
Acumulado próximo concursoR$ 7.912.048,44

Detalhamento de Prêmios

7 acertos0 ganhadores
6 acertos7 ganhadoresR$ 21.753,60
5 acertos127 ganhadoresR$ 1.712,88
4 acertos2.388 ganhadoresR$ 10,50
3 acertos23.326 ganhadoresR$ 3,50
Time do Coração5.792 ganhadoresR$ 8,50

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 2428 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Prêmio principal acumula no concurso 2428

O concurso 2428 da Timemania, apurado oficialmente em 13/08, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 15/08/2026, disparou e ficou em R$ 8.300.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Timemania

Para apostar na Timemania, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Timemania 2428?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Timemania neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 8.300.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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