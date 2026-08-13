Confira o resultado da mega-sena de hoje, concurso 3044. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.
Resultado oficial
Concurso 3044 • 13/08/2026
Dezenas
Números sorteados
Detalhamento de Prêmios
Fonte oficial dos dados
Caixa Econômica Federal • Concurso 3044 • Consulta processada automaticamente pelo site.
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Prêmio principal acumula no concurso 3044
O concurso 3044 da Mega-Sena, apurado oficialmente em 13/08, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.
A estimativa para a próxima extração, marcada para 15/08/2026, disparou e ficou em R$ 38.000.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.
Como apostar na Mega-Sena
Na Mega-Sena, o apostador deve marcar de 6 a 20 números no volante. O prêmio principal vai para quem acertar os 6 números sorteados, mas também há prêmios para quem acertar 4 (Quadra) ou 5 (Quina) dezenas.
Perguntas Frequentes (FAQ)
Onde conferir o resultado da Mega-Sena 3044?
O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.
Qual foi o prêmio da Mega-Sena neste concurso?
Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 38.000.000,00.
Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?
Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.