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Bocalom destaca ampliação do 1.001 Dignidades para mais de 2 mil moradias

Pré-candidato ao governo diz que parceria com o Governo Federal ampliou número de moradias

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Bocalom destaca ampliação do 1.001 Dignidades para mais de 2 mil moradias
Segundo o ex-prefeito, as 2.277 unidades deverão ser construídas até o fim do atual mandato municipal. — Foto: Reprodução

“Eu tenho um teto para morar”. A frase resume, segundo o ex-prefeito de Rio Branco e pré-candidato ao governo do Acre Tião Bocalom, o principal objetivo do programa habitacional 1.001 Dignidades que, agora, passou a contar com 2.277 unidades habitacionais. Em visita ao Rui Lino, Bocalom relembrou que o prorgama foi criado durante sua administração e, posteriormente, ampliado após parceria com o governo federal.

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“A Prefeitura de Rio Branco, na nossa gestão, iniciou o programa 1001 Dignidades. E, em seguida, a gente firmou um contrato com o Governo Federal e acabamos elevando de 1001 para 2.277 unidades habitacionais”, declarou.

Segundo o ex-prefeito, as 2.277 unidades deverão ser construídas até o fim do atual mandato municipal, com continuidade das ações pela gestão de Alysson Bestene. A ampliação representa 1.276 unidades a mais em relação à previsão inicial do programa, um crescimento de aproximadamente 127%.

LEIA TAMBÉM: Alysson anuncia entrega das primeiras casas do 1001 Dignidades 

64 apartamentos no Rui Lino II

Durante a visita, Bocalom mostrou um empreendimento no Rui Lino II, onde, segundo ele, estão sendo construídos 64 apartamentos. “Aqui são 64 apartamentos no Rui Lino II, e tem mais outros já sendo construídos que a gente vai mostrar”, afirmou.

Ao falar sobre a importância da política habitacional, o ex-prefeito também citou a própria trajetória familiar. “Eu venho de família muito pobre e eu sei o que é isso”, disse Bocalom.

Ele afirmou ainda que garantir moradia às famílias é uma das prioridades de seu projeto político.“É cuidar do ser humano, é cuidar das pessoas, dar dignidade às famílias. Não tenha dúvida nenhuma que será sempre o meu projeto”, declarou.

 

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