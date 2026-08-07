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Casamento coletivo reúne 240 casais na Expoacre nesta sexta-feira

Cerimônia promovida pelo TJAC marca a maior edição do casamento coletivo realizado em 2026

Por Sávio Buriti, ContilNetAtualizado
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Casamento coletivo reúne 240 casais na Expoacre nesta sexta-feira
Criado para ampliar o acesso à cidadania, o Projeto Cidadão garante gratuitamente a oficialização da união civil para famílias. /Foto: Reprodução

A Arena de Shows do Parque de Exposições vai trocar o som dos grandes shows pela emoção de um momento único nesta sexta-feira (7). Cerca de 240 casais irão subir ao altar durante o tradicional casamento coletivo promovido pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio do Projeto Cidadão.

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A cerimônia, que integra a programação da Expoacre 2026, será a maior edição realizada pelo projeto neste ano e deve reunir familiares e amigos para acompanhar a oficialização das uniões. O momento será conduzido pela juíza de Direito Luana Campos, com início marcado para as 17h.

LEIA TAMBÉM: Inscrições para o casamento coletivo na Expoacre são prorrogadas; veja novo prazo

Antes do grande “sim”, os casais serão recepcionados pelas equipes do TJAC, que estarão no Parque de Exposições a partir das 15h para organizar a entrada dos participantes e repassar as últimas orientações. A recomendação é que os noivos cheguem com pelo menos uma hora de antecedência para evitar imprevistos.

Mais do que uma cerimônia, o casamento coletivo representa a realização de um sonho para muitos casais que desejavam formalizar a união, mas não tinham condições financeiras para arcar com os custos do casamento civil.

Segundo a organização, cada edição carrega histórias diferentes e momentos de muita emoção. Para tornar a celebração ainda mais especial, o evento contará com detalhes preparados especialmente para os participantes, em parceria com o Governo do Acre, responsável pela realização da Expoacre.

Os casais também terão liberdade para escolher como querem viver esse momento. Não há exigência de traje específico, mas aqueles que desejarem vestir roupas tradicionais de casamento poderão deixar a cerimônia ainda mais simbólica e especial.

Criado para ampliar o acesso à cidadania, o Projeto Cidadão garante gratuitamente a oficialização da união civil para famílias em situação de vulnerabilidade econômica. A iniciativa permite que centenas de acreanos tenham seus direitos reconhecidos e iniciem uma nova etapa da vida com mais segurança jurídica. Nesta sexta-feira, a Expoacre será cenário não apenas de negócios e entretenimento, mas também de histórias de amor que ganharão um novo capítulo.

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